El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán dijo este martes que ha ejecutado la decimoquinta ola de ataques contra objetivos estadounidenses en la región de Medio Oriente, según la estatal IRIB TV.

Las fuerzas iraníes agregaron que atacaron diez "centros estratégicos clave de comando y control" y un complejo de equipamiento estadounidense en Bahréin.

Ataque a Arabia Saudita

La Embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, fue alcanzada por al menos dos drones durante la madrugada de este martes, según confirmó el Ministerio de Defensa saudí en un comunicado oficial.

Uno de los puntos atacados por Irán en Arabia Saudita. Crédito: Vantor

El incidente se produce en el marco de una espiral de ataques y represalias que involucra a Irán, Estados Unidos, Israel y otros países del Golfo, y que ha intensificado la inestabilidad en toda la región.

De acuerdo a las primeras evaluaciones de las autoridades, los drones impactaron el área del complejo diplomático en el sector de embajadas de la capital saudí, provocando un incendio de magnitud limitada y daños materiales menores en las instalaciones.

La embajada de Kuwait

La embajada de Estados Unidos en Kuwait anunció este martes que cerrará sus puertas "hasta nuevo aviso" debido a las "tensiones regionales en curso", en el cuarto día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Mediante un comunicado publicado en la red social X, la embajada estadounidense señaló que “debido a las tensiones regionales en curso, la embajada de Estados Unidos en Kuwait estará cerrada hasta nuevo aviso. Todas las citas consulares rutinarias y urgentes han sido canceladas”.

El Departamento de Estado de EE. UU. instó este lunes a los estadounidenses a abandonar de inmediato Medio Oriente "debido a graves riesgos de seguridad".

Humo emanando en un área cerca de la Embajada estadounidense, en la Gobernación de Hawalli, Kuwait, este lunes. Crédito: Xinhua

Los lugares con "graves riesgos de seguridad" son Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

El sábado por la mañana, ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Teherán y otras ciudades iraníes mataron al líder supremo, Ali Jamenei, junto con algunos familiares suyos, altos comandantes militares y civiles. Irán respondió a través de varias olas de ataques con misiles y drones dirigidos contra bases israelíes y estadounidenses por todo Medio Oriente.