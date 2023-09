Luego de la separación de Coti Romero y Alexis “Conejo” Quiroga, Gastón Edul fue señalado como el nuevo interés amoroso de la correntina.

En este contexto, el periodista deportivo habló con sus seguidores acerca de la posibilidad de verla en el Bailando 2023 y lanzó una contundente declaración.

"Como soy de otro rubro, me da vergüenza”, confesó.

Puede interesarte

“Tiene que ver con eso, no con otra cosa. Es lo único que puedo decir. No es de mala onda ni nada. Soy de otro rubro y sé hablar de otra cosa, básicamente eso”, aclaró Edul acerca de la posibilidad de ver a la ex Gran Hermano en la pista.

“Mucha gente me dice que no respondí, pero no digo mucho porque no tengo más para decir”, agregó el periodista. “Ya les dije que me da un poco de vergüenza, pero con ella todo bien”, remarcó. Mientras tanto, en el chat del streaming, los comentarios explotaron emocionados.

Coti Romero reveló el pedido que le hizo a Gastón Edul en medio de los rumores de romance

En medio de una entrevista con Pablo Agustín, el reconocido youtuber, Coti Romero habló acerca de los dichos sobre ella y Gastón Edul en las redes sociales.

En este sentido, la correntina confesó el pedido que le hizo al periodista.

Puede interesarte

‘’Ahora está entrevistando a Messi, ayer lo entrevistó. Ojalá que consiga la camiseta que lo amo a Messi”, soltó con las esperanzas de obtener un detalle por parte de Edul, quien suele ser el primero en entrevistar al capitán de la Selección Argentina luego de cada partido.

A pesar de su emoción ante el posible gesto del periodista, la exparticipante de Gran Hermano reconoció que se trataba de un dificil pedido y reveló cuál fue la respuesta que recibió: “Es un montón, pero me dijo que iba a hacer lo posible... Ojalá”.