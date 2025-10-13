La búsqueda de Martín Sebastián Palacios, el remisero de 49 años que está desaparecido y fue quien trasladó a Pablo Laurta, el acusado de doble femicidio y secuestro en Córdoba, continúa este lunes con la idea de saber qué pasó con el chofer desde el pasado 7 de octubre cuando ocurrió la última conexión.

La semana pasada, Palacios fue contactado para trasladar al sospechoso desde Gualeguaychú a Córdoba, pero las evidencias sugieren que el chofer no logró salir de Entre Ríos. La principal hipótesis de las fiscalías indica que Palacios podría haber sido asesinado en esa provincia.

Las cámaras de vigilancia en los peajes muestran un Toyota Corolla, vehículo que el chofer mantenía en condiciones impecables, atravesando varios peajes con evidentes signos de barro y suciedad.

Un dato crucial en la investigación es el hallazgo de la billetera de Martín Palacios en la habitación del hotel donde fue detenido el acusado. Además, se encontró ropa con sangre que, según las autoridades, corresponde a Palacios y que estaba en su poder al momento del traslado.

Las fiscalías no descartan la posibilidad de encontrar el cuerpo del chofer en la zona cercana al puente Victoria, donde se están realizando rastrillajes.

Las cámaras de seguridad captaron que el vehículo en cuestión realizó este recorrido: Ruta Provincial N° 22, autovía Nacional 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional N° 18, San Salvador, Villaguay y luego Córdoba.

La familia de Palacios radicó la denuncia por falta de paradero el martes 7 de octubre después de que el propio remisero haya informado que se iba a Entre Ríos para efectuar un viaje como chofer privado. Desde aquel día nadie supo más de él y la última persona que lo vio con vida fue Laurta, aunque en principio nada recaía sobre el acusado.

Todo cambió cuando se dio a conocer el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en la provincia de Córdoba y también el secuestro del niño P. De manera inmediata se generó un Alerta Sofía y tanto el menor como Laurta fueron hallados en Gualeguaychú cuando el adulto intentaba llevárselo a Uruguay.

Ahora, tras atar cabos de que Laurta contrató hace semanas a Palacios para un viaje privado, se incrementaron los rastrillajes en la zona de General Campos, lugar donde una antena captó la última señal del celular del remisero.