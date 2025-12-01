Una mujer de 36 años que estaba internada desde hacía dos semanas en el hospital de emergencias falleció en los primeros minutos de este lunes 1 de diciembre. Había recibido varios disparos mientras estaba en la puerta de su vivienda, ubicada en la zona sudoeste de Rosario.

Fuentes judiciales y policiales señalaron a este diario que Eliana Noelia Fernández falleció en el hospital Clemente Álvarez, donde estaba internada desde la noche del 18 de noviembre pasado.

En base a diversos datos recogidos en el marco de la investigación, alrededor de las 22 de ese martes, dos personas llegaron en moto hasta la puerta de una vivienda ubicada sobre calle Aurora al 3800, de barrio Plata, y comenzaron a disparar contra la casa. Como consecuencia de la balacera, Eliana recibió varios impactos, por lo que fue llevada en un auto particular hasta el hospital de emergencias.

Otra versión recogida esa noche indicaba que la víctima estaba en la puerta de su casa cuando se produjo el ataque a tiros, y que no estaba claro si fue por casualidad que salió de su vivienda o si lo hizo porque alguien golpeó a su puerta.

Esa noche se recibieron varios llamados al 911 denunciando la balacera. Cuando llegó personal policial, la mujer ya había sido llevada hasta el Heca. Los uniformados avisaron a la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2 y el fiscal de turno, Patricio Saldutti, dispuso en su momento que personal del gabinete criminalístico realice una inspección de la escena del ataque, pericias fotográficas, levantamiento de rastros y toma de testimonios a personas que puedan aportar datos de relevancia para la investigación. En el lugar se secuestraron al menos 8 vainas servidas, que fueron enviadas a peritar.

Con la muerte de Eliana Fernández son nueve los asesinatos registrados en el mes de noviembre en el departamento Rosario, ya que fue herida a mediados de dicho mes.

En base a datos propios y al informe del Observatorio de Seguridad Pública que realizan en forma conjunta el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJS), se llevan cometidos 102 asesinatos en lo que va de 2025 en el departamento más importante del sur santafesino.



