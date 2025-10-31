Un expolicía de Nueva York rescató a una mujer y a su bebé de las aguas del East River. El episodio ocurrió el sábado 26 de octubre en el Hermon A. MacNeil Park, y terminó con la madre, Fei Fei Gao, de 30 años, detenida y acusada de intento de asesinato y de poner en peligro el bienestar de un menor.

El rescate en el East River: segundos de desesperación

Todo sucedió en cuestión de minutos. Paul Pinsdorf, un oficial retirado de la policía de Nueva York, escuchó gritos y vio a una mujer que se metía al río con un bebé en brazos. Según contó, la mujer “lloraba, lo sostenía y se adentraba cada vez más en el agua”. Pinsdorf, que estaba en el parque colaborando como voluntario en un evento de Halloween, no dudó y se lanzó al rescate.

La situación fue límite: la mujer llegó a estar con el agua hasta el pecho y el bebé casi quedó sumergido. “Ella decía cosas incoherentes, no podía entenderla”, contó el ex policía. A pesar de los intentos de Pinsdorf por convencerla de volver, la mujer “no quería regresar” y se resistía, pero nunca soltó al bebé.

“Vi a la mujer en el agua con el bebé. Llamamos al 911. Me metí en el agua, ella se resistió; estaba fuera de sí”, recordó Pinsdorf en diálogo con abc.

Pual Pinsdorf rescató a Fei Fei Gao y su bebé del río. (Foto: gentileza The Daily Mail).

“Tuve que usar la fuerza... tirar de ella hacia atrás. Se resistió todo el tiempo. Afortunadamente funcionó”, dijo Pinsdorf. “Estoy contento. Hice algo bueno”, cerró Pinsdorf.

La intervención policial y el estado de la madre y el bebé

Tras el rescate, la mujer fue trasladada al North Shore University Hospital para recibir atención médica, mientras que el bebé fue derivado al New York Presbyterian. Ambos quedaron fuera de peligro gracias a la rápida reacción de Pinsdorf.

dijo estar feliz de haber podido rescatar a la mujer y su bebé. (Foto: gentileza The New York Post).

La policía de Nueva York confirmó que la mujer fue identificada como Fei Fei Gao, residente de Queens, y que fue detenida tras ser examinada en el hospital. Ahora enfrenta cargos por intento de asesinato y poner en peligro el bienestar de un menor.

El testimonio de los protagonistas

En el parque también estaba Kevin O’Donnell, otro expolicía que lideró la Oficina de Asuntos Comunitarios del Precinto 109 de la NYPD. “Si Paul no llegaba en ese momento, no sé cuál habría sido el desenlace”, aseguró O’Donnell.

Por su parte, Brock Weiner, también retirado de la fuerza, presenció el dramático momento y explicó: “La mujer estaba alterada por algo. Peleaba con él, pero no soltaba al bebé”.

El episodio ocurrió en un parque de Queens. (Foto: gentileza The New York Post).

Un acto heroico que evitó una tragedia

El rápido accionar de Paul Pinsdorf fue clave para evitar una tragedia en el East River. La investigación sigue su curso y la madre permanece detenida, mientras la comunidad de Queens sigue conmocionada por el episodio.