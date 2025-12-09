Un violento incendio desató el caos este martes por la mañana en un edificio de seis plantas del Upper West Side, en Manhattan, dejando tres residentes y un bombero heridos de manera leve, además de importantes daños estructurales que obligaron a evacuar a decenas de personas. El fuego comenzó alrededor de las 8:20, en la intersección de West 107th Street y Amsterdam Avenue, y rápidamente avanzó hacia los pisos superiores.

Según confirmaron autoridades del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), varias de las viviendas del último nivel fueron consumidas por las llamas, provocando además el derrumbe parcial del techo y del parapeto hacia la calle, lo que generó una peligrosa lluvia de escombros. Un residente que no podía bajar por sus propios medios fue rescatado por bomberos y personal del Servicio Médico de Emergencia (EMS), mientras otro ocupante y un efectivo resultaron con lesiones menores, incluyendo quemaduras leves.

El edificio, que no contaba con protección ignífuga adecuada, quedó seriamente comprometido. Por la magnitud del siniestro, el FDNY elevó la emergencia a alarma de nivel 4, una categoría que implica el despliegue de un amplio número de unidades y que se reserva para incendios de alta peligrosidad. En imágenes difundidas por la agencia se observaron las llamas saliendo por las ventanas de la última planta y una densa columna de humo negro que se elevaba desde la azotea.

Las autoridades establecieron una zona de derrumbe en la calle, en el techo y dentro del edificio, que permanecerá bajo vigilancia del FDNY y del Departamento de Edificios durante toda la jornada. El intenso trabajo de los bomberos evitó que el fuego se propagara a estructuras cercanas, aunque varias unidades del quinto y sexto piso quedaron totalmente destruidas.

Mientras continúa la investigación para determinar las causas del incendio, la Administración de Emergencias de Nueva York solicitó autobuses a la MTA para albergar a los residentes desplazados. En tanto, el Departamento de Salud recomendó a los vecinos evitar la exposición al humo, mantener puertas y ventanas cerradas y reducir la actividad al aire libre debido a la mala calidad del aire generada por el siniestro.