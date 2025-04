Una aeronave bimotor Mitsubishi modelo MU-2B, con seis personas a bordo, se estrelló este sábado por la tarde en una zona de campo abierto en el noreste del estado de Nueva York, concretamente en las inmediaciones de la localidad de Copake, a unos 80 kilómetros al sur de Albany, cerca de la frontera con Massachusetts, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA) en un comunicado recogido por ABC News.

La aeronave había despegado del Aeropuerto del Condado de Westchester, en White Plains, poco después de las 11:30 horas (hora local), con destino al Aeropuerto del Condado de Columbia, situado en Hudson. Según el sitio de rastreo de vuelos Flightradar24, el trayecto se desarrollaba con normalidad hasta aproximadamente el mediodía, cuando el aparato dejó de emitir señal sobre Copake. El impacto ocurrió alrededor de las 12:15 horas, sin que se hayan determinado todavía las causas del accidente.

El Departamento del Sheriff del Condado de Columbia, a cargo de la respuesta inicial al siniestro, confirmó que la avioneta cayó en una zona despoblada y no alcanzó edificaciones. Las autoridades locales no han precisado aún el número de víctimas fatales ni las identidades de los ocupantes, a la espera del avance de las tareas de recuperación e identificación, complicadas por las condiciones del terreno. “Está en medio de un campo y está bastante embarrado, así que el acceso es complicado”, indicó la subsheriff Jacqueline Salvatore durante una rueda de prensa, según declaraciones recogidas por WTEN y The Washington Post.

Los equipos de emergencia enfrentan dificultades para acceder al lugar del accidente debido a la presencia de barro y humedad en el suelo, según explicaron fuentes del Departamento del Sheriff. El terreno blando ha obligado a las unidades de rescate y forenses a emplear medios alternativos para acercarse a los restos de la aeronave. La zona donde ocurrió el accidente está ubicada en las cercanías de Two Town Road, en una franja de terreno agrícola sin carreteras pavimentadas que faciliten el ingreso directo.

Durante la tarde del sábado, varios organismos se desplazaron al lugar del accidente, incluidos miembros de la Policía Estatal de Nueva York, el servicio forense local, y personal de emergencias. Las condiciones meteorológicas eran moderadas en el momento del siniestro, con cielos nublados y ráfagas de viento que alcanzaban los 42 kilómetros por hora (26 millas por hora), según datos del Servicio Meteorológico Nacional citados por The Washington Post.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y el Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) han iniciado una investigación para determinar las causas del accidente. La FAA confirmó que la aeronave implicada era un modelo Mitsubishi MU-2B, un bimotor turbohélice de fabricación japonesa. Se trata de un avión con un historial de incidentes que ha sido objeto de diversas revisiones técnicas en el pasado, aunque no hay indicios de que existieran alertas vigentes al momento del vuelo.

Según ABC News, el NTSB enviará un equipo especializado al lugar del siniestro para realizar tareas de documentación, recuperación de restos y análisis técnico. Las autoridades han anunciado que ofrecerán una actualización oficial el domingo, en una comparecencia pública.

El portavoz de la FAA indicó que se trata de una investigación conjunta con la policía local, que incluirá entrevistas a residentes del área y análisis de imágenes de vigilancia, en caso de que estén disponibles. En tanto, la FAA y el NTSB han solicitado a testigos del accidente que se comuniquen con el Departamento del Sheriff del Condado de Columbia si disponen de grabaciones, fotografías u observaciones del vuelo previo al siniestro.

De acuerdo con los datos proporcionados por Flightradar24, el avión despegó desde el aeropuerto de White Plains poco después de las 11:30 de la mañana, ascendió en dirección norte hacia Hudson, y luego realizó un viraje hacia el este minutos antes del accidente. La señal del transpondedor del aparato se perdió al aproximarse a la zona rural de Copake, donde se produjo el impacto en un campo abierto.

Los registros de la FAA indican que la aeronave estaba registrada a nombre de una empresa con sede en las afueras de Boston, aunque no se ha confirmado si se trataba de un vuelo corporativo o privado. The Washington Post señaló que la avioneta transportaba a seis personas, aunque otra información preliminar recogida por el mismo medio sugiere que podrían haber sido solo dos los ocupantes, lo que aún no ha sido aclarado por las autoridades.

Por el momento, ninguna estructura resultó afectada y no se han reportado daños colaterales a propiedades ni lesiones a personas en tierra. El Departamento del Sheriff declinó publicar los nombres de los pasajeros ni detalles sobre el plan de vuelo hasta que concluyan las verificaciones pertinentes.