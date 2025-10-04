Un hecho estremecedor sacudió al sistema de salud de Nueva York: Cynthia Vann, una paciente de 55 años, murió tras ser atacada brutalmente por su compañera de cuarto mientras dormía en el hospital Lincoln, en el barrio de Mott Haven, Bronx.

El ataque ocurrió cuando Vann se encontraba internada por un problema hepático. Según contó su familia, la agresora tenía antecedentes de comportamiento violento, algo que el hospital reconoció después del hecho.

La víctima sufrió graves heridas en la cabeza y debió ser operada de urgencia. Permaneció internada durante dos semanas en el complejo NYC Health + Hospitals/Lincoln, pero no logró recuperarse y murió el 27 de septiembre.

El informe del médico forense fue contundente: Vann murió por traumatismo de cráneo y su muerte fue catalogada como homicidio.

El dolor de la familia y la denuncia contra el hospital

La noticia devastó a su hija, Taneisha Vann, quien expresó su indignación y dolor: “Es desgarrador. Estoy rota por dentro. Mi mamá era mi sostén, era todo lo que tenía”, contó a medios locales.

“Ella no merecía esto. Nadie merece ser atacado en un hospital mientras duerme. Se supone que uno debe sentirse seguro”, agregó la joven, que además responsabilizó al hospital por haber permitido que su madre compartiera habitación con una persona peligrosa.

“Estoy enojada con el hospital que permitió que esto pasara”, remarcó Taneisha, quien también recordó que su madre estaba por cumplir años: “El 9 de octubre iba a cumplir 56. Es muy difícil, no se merecía esto”.

Un caso que expone fallas graves en la seguridad hospitalaria

Hasta el momento, no trascendió si la presunta agresora fue formalmente acusada por la muerte de Vann. La policía de Nueva York investiga el caso.

El episodio reavivó el debate sobre la seguridad en hospitales y centros de salud mental, especialmente tras conocerse otro hecho similar ocurrido días después: una paciente de 95 años con demencia mató a su compañera de cuarto, una sobreviviente del Holocausto, en un geriátrico de Coney Island.