Un hecho conmociona a Nueva Zelanda. Tom Phillips, un hombre de 39 años que permaneció prófugo durante casi cuatro años junto a sus tres hijos, murió este lunes en un tiroteo con la policía en la localidad rural de Piopio. Estaba armado e intentaba cometer un robo acompañado de una de las menores, que resultó ilesa.

La historia de Phillips había comenzado en diciembre de 2021, cuando escapó con Ember, Maverick y Jayda —hoy de 9, 10 y 12 años— en medio de una disputa con su expareja por la custodia. Desde entonces, la familia vivió en la clandestinidad, aislada en los bosques de la región de Marokopa, en la Isla Norte.

Una vida en fuga

Durante 1.358 días, Phillips y los niños permanecieron ocultos en un entorno hostil, marcado por la humedad, el frío y la falta de caminos accesibles. Según la policía, sobrevivían con lo que cultivaban, cazaban o pescaban. Nunca se comprobó si contaron con ayuda externa, aunque en la comunidad rural siempre circularon sospechas.

Las primeras pistas sobre su paradero aparecieron en 2023, cuando se lo vio robando un vehículo y comprando artículos de supervivencia. Un año más tarde, dos cazadores lo grabaron en video junto a los menores, pero la búsqueda posterior resultó infructuosa.

En agosto de este año, cámaras de seguridad volvieron a registrar su presencia en Piopio, donde intentó forzar la entrada de un comercio con uno de sus hijos.

Cómo un padre logró vivir 4 años prófugo en un bosque con sus hijos y murió en un tiroteo. (Foto: EFE/Policía de Nueva Zelanda).

El desenlace

El lunes, Phillips volvió a intentar un robo en la misma zona rural. Allí fue interceptado por la policía y, tras un enfrentamiento armado, perdió la vida. Su hija, que estaba con él, no sufrió heridas.

Pocas horas después, los otros dos chicos fueron hallados en un campamento improvisado a unos dos kilómetros del tiroteo y quedaron bajo custodia de las autoridades.

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El refugio en el bosque

Imágenes difundidas por la policía muestran cómo vivía la familia: una estructura precaria hecha con neumáticos, ramas y lonas, oculta en medio del bosque. También se hallaron armas, una moto, un quad camuflado, bidones de gas y latas de gaseosa.

Las condiciones de vida eran sumamente rústicas, lo que vuelve aún más llamativo que los niños se mantuvieran en buen estado de salud. La policía mantiene acordonada parte de la zona de Waikato, donde no descartan encontrar otros campamentos utilizados por Phillips durante sus años en fuga.