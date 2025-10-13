El amanecer del lunes rompió la calma de barrio Coronel Dorrego, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, con el sonido inconfundible de los golpes contra las puertas. La Policía de Investigaciones (PDI), junto a efectivos del GOE y la Policía de Acción Táctica (PAT), irrumpió en varias viviendas vinculadas a la temida banda de “Los Pirañitas”, un grupo delictivo apuntado por una seguidilla de robos de motocicletas en la capital provincial y alrededores.

Los allanamientos —al menos nueve en total— se llevaron a cabo de forma simultánea en distintos puntos de Coronel Dorrego y también en la localidad de Monte Vera, bajo las órdenes del fiscal Ignacio Lascurain.

Allanamientos por robo de motos en barrio Coronel Dorrego. Foto: Gentileza.

El dispositivo fue meticulosamente planificado por la División de Delitos Complejos de la PDI, que venía siguiendo los pasos de la organización desde hace semanas.

Qué encontraron

Hasta el momento, los resultados son concretos: dos hombres mayores detenidos, tres motos y una bicicleta con pedido de secuestro recuperadas. Pero eso no fue todo. Durante los procedimientos, los agentes también incautaron herramientas metálicas utilizadas comúnmente para violentar candados y partes de motocicletas desarmadas, lo que refuerza la hipótesis de que el grupo operaba como un desarmadero informal.

Entre los objetos secuestrados también apareció un bolso con el logo de una fuerza federal y una réplica de arma de fuego, elementos que —según los investigadores— podrían haber sido utilizados para simular procedimientos o intimidar a las víctimas.

Puede interesarte

Los principales blancos del operativo fueron varias viviendas ubicadas en inmediaciones de Güemes y Azcuénaga, en pleno barrio Coronel Dorrego. La escena no pasó desapercibida: móviles policiales, agentes encapuchados y una postal que se repite cada vez que la policía va tras los rastros de grupos dedicados al robo y reventa de motos.

Allanamientos por robo de motos en barrio Coronel Dorrego. Foto: Gentileza

Paralelamente, otros allanamientos se concretaron en Monte Vera, donde la PDI sospecha que los integrantes de la banda guardaban parte de los rodados sustraídos o repuestos para su venta.

Despliegue policial importante

Vecinos y testigos del barrio describieron al operativo policial como “uno de los más importantes de los últimos meses contra una organización dedicada al robo de motos”. “Se trata de la famosa banda de ‘Los Pirañitas’, que fueron registrados cometiendo robos en diferentes viviendas de la zona norte”, explicó el cronista.

Puede interesarte

Investigación en curso

Con los primeros resultados sobre la mesa, el fiscal Lascurain ordenó que los detenidos sean trasladados a dependencias de la PDI para su identificación y toma de declaraciones. Mientras tanto, los investigadores buscan determinar si existen más implicados y la procedencia de las motocicletas recuperadas.

Todo indica que la historia de Los Pirañitas está lejos de terminar, pero esta vez la Justicia parece haberles mordido el rastro.