La Justicia bonaerense dictó una medida cautelar que le prohíbe a Mauro Icardi acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con su hija Francesca durante 45 días. La decisión se conoció este sábado 7 de noviembre, luego de una denuncia presentada por Wanda Nara por un presunto episodio de violencia familiar ocurrido en Nordelta.

La resolución fue firmada por Orlando Abel Díaz, titular del Juzgado de Garantías N.º 2 de Tigre, en el marco de una causa que investiga presuntas lesiones leves.

La medida busca proteger a la menor mientras avanzan las actuaciones judiciales y no implica una determinación definitiva sobre la responsabilidad penal del futbolista.

Qué restricciones deberá cumplir Mauro Icardi

Según la resolución judicial, el delantero no podrá acercarse a menos de 100 metros de su hija Francesca, ni permanecer a menos de 300 metros de su domicilio o de cualquier lugar donde se encuentre.

Además, tiene prohibido comunicarse con la niña de manera presencial, telefónica, mediante mensajes, redes sociales o a través de terceras personas.

La Justicia dispuso una cautelar por 45 días a Mauro Icardi tras la denuncia por lesiones leves hacia su hija mayor. Le prohíbe acercarse a menos de 300 metros del domicilio donde vive la niña con la madre Wanda Nara en CABA. También se le pide la devolución de las pertenencias https://t.co/Cj22hVwMzv — Naiara Vecchio ♔ (@NaiVecchio) November 7, 2026

Las restricciones tendrán una duración de 45 días corridos a partir de la notificación formal al futbolista.

El magistrado también advirtió que, si incumple alguna de las medidas, podría ser imputado por el delito de desobediencia judicial.

La decisión fue adoptada en el marco de la legislación de protección contra la violencia familiar.

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El episodio en Nordelta que originó la denuncia

La investigación comenzó después de una intervención policial registrada el viernes 6 de noviembre en el barrio privado La Isla, dentro del complejo Nordelta.

Según consta en el acta policial, efectivos del Comando de Patrullas de Tigre recibieron una alerta al 911 alrededor de las 17 por una presunta situación de violencia infantil.

Escándalo Total 💥🔥 Wanda Nara - Mauro Icardi Discusión , denuncia por lesiones , pelea , gritos y Policía en el retiro de las nenas 💣 Que Opinas ? https://t.co/mgAMotUctl — Ptc Recargado (@PtcRecargado) November 6, 2026

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con Wanda Nara, quien manifestó haber recibido mensajes de su hija a través de iCloud.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, la menor habría denunciado que su padre la golpeó y que permanecía en su habitación desde hacía varias horas.

El episodio ocurrió mientras estaba vigente una disposición judicial que establecía que Francesca debía permanecer con Icardi hasta el 16 de noviembre.

La intervención policial y el estado de salud de la menor

Según el informe policial, los agentes no pudieron ingresar inicialmente a la vivienda porque un hombre les indicó que no tenían autorización.

Minutos después, la niña salió de la casa llorando y se dirigió hacia su madre.

De acuerdo con el acta, Francesca manifestó que quería retirarse del lugar con Wanda Nara y denunció haber sido golpeada y amenazada por su padre.

Ante esta situación, los efectivos solicitaron una ambulancia para que recibiera atención médica.

MAURO SZETA cuenta que WANDA NARA DENUNCIÓ QUE MAURO ICARDI POR GOLPEAR Y ENCERRAR A SU HIJA DE 11 AÑOS https://t.co/QEGldcl5Aj — Agos (@WeLoveThatShit_) November 7, 2026

Una profesional del Sistema de Emergencias de Tigre examinó a la menor y no detectó lesiones graves que justificaran su traslado inmediato a un hospital.

Sin embargo, recomendó estudios complementarios por un traumatismo leve en la rodilla izquierda.

Estas circunstancias quedaron incorporadas a la investigación, que deberá determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.

Qué pasará con la investigación judicial

Además de disponer la prohibición de acercamiento, el juez ordenó que el área de violencia por razones de género de la Municipalidad de Tigre brinde asistencia a Francesca.

También dio intervención a la Asesoría de Menores para garantizar la protección de sus derechos.

Por otra parte, dispuso el sorteo de un Juzgado de Familia que deberá intervenir en las cuestiones relacionadas con la guarda, la custodia, la cuota alimentaria y el régimen de comunicación.

La causa por presuntas lesiones leves continúa bajo investigación, mientras se evalúan las pruebas incorporadas al expediente.

La resolución cautelar constituye una medida preventiva y no una sentencia sobre los hechos denunciados.