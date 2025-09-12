Luego de confirmar que está saliendo con Martín Migueles, mediante un posteo en sus redes que después terminó borrando, Wanda Nara se tomó un buque con destino a Punta del Este acompañada por el muchacho al que presentó como su manager. En SQP (América) tuvieron imágenes del viaje en el que, lejos de esconderse, se mostraron juntos y de buen humor.

“Es un nuevo romance, un incipiente vínculo, un garche, un ‘empomamiento’ serial con un señor que es socio de Elías Piccirillo”, lanzó Yanina Latorre sobre la relación que tiene la conductora con el hombre que fue presentado por la animadora como su personal trainer y sería socio del exmarido de Jésica Cirio, hoy imputado por el delito de cohecho.

“Es un vecino, que tenía una casa alquilada, que es donde vivía Piccirilo antes de estar metido preso, que le va a llevar la comida a la cárcel. Mostramos las fotos del antes y el después. Porque son estos que vivían en la marginalidad y un día aparecen todos vestidos de Moncler”, se despachó la conductora. “No es personal trainer”, aseveró, mientras ponían las imágenes de ellos juntos en el cumpleaños de Zaira Nara.

Puede interesarte

En el ciclo pusieron imágenes de la flamante pareja en primera clase que tomó la gente: allí se los ve en el free shop y en uno de los pasillos, bajando una escalera. “Están yendo en este momento a Punta del Este. Viajan en primera con Zaira y con una amiga”, detalló la animadora.

“Ella tiene un fetiche. Quiere que le compren algunas personas sesenta prendas de una conocida marca deportiva”, contó Majo Martino. “¿Eso la calienta?“, indagó, intrigada la conductora. ”Le gusta, pero este no entra en ese target", señaló la panelista, mientras las preguntas sobre cuál era el trabajo de la pareja de Wanda continuaban.

“Este es la mano derecha de Piccirillo, que le debe 2 millones y medio de dólares. Pregunté cómo hacían la plata y bueno... por eso está preso Piccirillo”, agregó Majo.

“Del lado de Wanda Nara me cuentan que están a punto de blanquear. O sea, que en realidad lo único que falta es la propuesta. Que los dos se digan ‘Che, ¿somos novios?’. Ellos se empezaron a conocer por amigos de Nordelta, entre asadito va y asadito viene", destacó la panelista.

La vida sentimental de Wanda Nara volvió a dar que hablar tras la reciente publicación de imágenes en sus historias de Instagram, donde se la ve acompañada de Martín Migueles. En un fragmento de video de seis segundos, compartido durante la noche del cumpleaños número 37 de su hermana Zaira Nara, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) aparece frente a un espejo luciendo un estilo “cowgirl”. Junto a ella, una persona cuya identidad no fue revelada explícitamente acaricia su vientre; sin embargo, los tatuajes en el brazo permitieron identificar al acompañante como Migueles, señalado como su vecino, y con quien hoy ella estaría saliendo.

Puede interesarte

Horas antes de esta publicación, Wanda subió otro video de una cena realizada el miércoles anterior, en el que se observa a un camarero preparando un postre mientras se distingue nuevamente el brazo tatuado de Migueles apoyado sobre la mesa. Ambas imágenes reforzaron los rumores sobre un incipiente romance, si bien después fueron eliminadas de la cuenta de la empresaria, lo que avivó la curiosidad del público y los medios en torno a la intimidad de la pareja.

Cuando surgieron los primeros rumores hace unas semanas, la empresaria se refirió públicamente al vínculo con Migueles ante una consulta del equipo de LAM (América). “No, no tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”, y añadió: “Es falso”, negando no solo la existencia de una relación sentimental, sino incluso la posibilidad de un nuevo comienzo amoroso.