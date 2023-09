El ministro y candidato presidencial Sergio Massa espera publicar este jueves en el Boletín Oficial el cambio por decreto en el impuesto a las Ganancias que utilizará como “puente” hasta que pueda discutir con la oposición en el Congreso el proyecto de ley con el que buscará cristalizar esa modificación, que hará que unos 800 mil empleados queden exceptuados de ese pago, que elevará el mínimo no imponible a $1.770.000 y que pretende establecer un esquema distinto de actualización semestral.

El equipo económico trabajó en los últimos días en el proyecto de ley, cuyos pormenores terminarán de redondear los funcionarios cercanos a Massa en las próximas horas. Habrá modificaciones en las escalas del impuesto, que quedarán determinados en el texto de ley.

También, aseguran fuentes oficiales, el Palacio de Hacienda estudia cambios para los autónomos que pagan Ganancias e incluso beneficios para monotributistas -que no están alcanzados por este tributo en particular- y, un tema que surgió durante la reunión de este lunes en Economía con dirigentes gremiales, como planteo de la CTA: alguna medida adicional para la base de la pirámide asalariada, es decir, los que tienen ingresos no alcanzados por el tributo. Por el momento no hay sobre la mesa una medida concreta para ese sector.

La lógica de la modificación en Ganancias es que en la cuarta categoría de ese impuesto dejen de estar incluidos los trabajadores asalariados y que éstos pasen a tener un régimen particular, que llevaría como nombre de referencia Mayores Ingresos.

Será un impuesto cedular, que aplicará sobre la remuneraciones de esos individuos y que tendría, de aprobarse el proyecto, un esquema más “simple”, sin sistemas de deducciones (como por ejemplo el alquiler) o de diferenciación entre, por ejemplo, un trabajador casado con o sin hijos.

El criterio pasará a ser solo el nivel de ingresos, y estarán incluidas las remuneraciones a partir de 15 salarios mínimos, vitales y móviles. A valor de hoy, serían 1,77 millones de pesos brutos. Así, dejaría de seguir como criterio el índice Ripte, que elabora el Ministerio de Trabajo.

“El Ripte es una unidad de medida construida por el sistema previsional con destino a la movilidad jubilatoria. No es el SIPA, que es todo lo que ingresa previsionalmente. El Ripte solo sigue a los trabajadores que tienen continuidad. Esta es una unidad de medida sencilla de fácil aplicación para todos”, mencionó la ministra.

El ministro Massa aseguró tras la reunión con los sindicalistas que la suba del impuesto PAIS para bienes y servicios importados, que redundaría en un refuerzo de los ingresos fiscales, y la mejora en la recaudación, por el impacto sobre el consumo de los recursos que ahora tendrán disponibles los cerca de 800.000 trabajadores que dejarán de pagar el Impuesto a las Ganancias, “van a servir para financiar la eliminación del tributo”.

El equipo económico estimaba, hace algunas semanas cuando anunció la implementación de ese tributo para las compras al exterior de bienes y servicios, que esa medida representaría un refuerzo de ingresos de $800.000 millones.

En el Ministerio de Economía aseguraron que el costo fiscal anual de la medida rondará el billón de pesos, lo que representaría un 0,6% del Producto Bruto. El impuesto PAIS, en agosto, recaudó unos $110.000 millones. Altas fuentes oficiales anticiparon que el Poder Ejecutivo no reajustará las alícuotas hoy vigentes de impuesto PAIS para las importaciones de bienes o servicios como compensación al costo recaudatorio de la reconfiguración de Ganancias.

Así, para el caso de los servicios, seguirán pagando un 25% en términos generales, con algunos rubros que tendrán particularidades. Los fletes pagarán 7,5%, mientras que sectores como educación y salud estarán exentos. Para la compra al exterior de bienes, se generaliza un pago de 7,5% de impuesto PAIS. Las importaciones ligadas a combustibles, lubricantes e importaciones vinculadas a la canasta básica no pagarán el tributo.

En el Palacio de Hacienda aseguran que el beneficio en los salarios más altos de la pirámide con el cambio en Ganancias derramaría en consumo y nivel de actividad, que en sus últimos datos oficiales mostró un freno en los últimos meses.

En su discurso ante los gremios, que concentraron el lunes desde el mediodía sobre la calle Hipólito Yrigoyen, Massa les pidió que “no me vayan a comprar dólares” con esos pesos más de bolsillo que conseguirán los empleados alcanzados por la medida. “Si tienen que ahorrar, compren un auto o algún bien producido en la Argentina”, dijo el ministro.

No es la primera vez que el ministro modifica Ganancias. De hecho, es una de los temas que sigue desde que era presidente de la Cámara de Diputados, aunque en este caso el proyecto de ley implicaría un cambio radical en ese régimen, que dejará solo a una porción menor al 1% de los asalariados alcanzados por el impuesto.

Ganancias es, históricamente, el segundo tributo que tiene mayor peso en el paisaje recaudatorio general. El Gobierno nacional recolecta en concepto de Ganancias sobre las personas humanas y empresas unos $780.000 millones por mes y acumuló 4,6 billones de pesos en los primeros ocho meses de 2023 (con una suba de 88%, inferior al ritmo inflacionario, respecto del año previo).

Un informe de la Jefatura de Gabinete al Congreso, con datos consolidados hasta febrero de este año, precisó 1.027.992 individuos estaban alcanzadas por el tributo. De ese total, 921.000 son trabajadores en relación de dependencia y poco más de 106.000 jubilados y pensionados. Los rubros con mayor cantidad de empleados que aportan con Ganancias son la Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (229 mil), Industria manufacturera (casi 153 mil), Intermediación financiera y servicios de seguros (91 mil) e Información y comunicaciones (64.400 empleados).

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) consideró que Ganancias es “el segundo tributo que más recauda”, al observar el paisaje general de ingresos al fisco. “Este impuesto tuvo un patrón de comportamiento muy similar al de la presión tributaria total. Luego de alcanzar su valor mínimo de 2,63% del PIB en 2002, la recaudación del impuesto en relación al tamaño de la economía aumentó de forma continua hasta llegar a su punto máximo de 6,41% del PIB en 2015. Posteriormente, su presión tributaria cayó 1,1 puntos del PIB en 2016 y se mantuvo estable por el resto del periodo bajo análisis. La presión tributaria efectiva promedio entre 1997-2023 sería de 4,6% del PIB”, mencionó. en 2023, por caso, tiene una proyección estimada de 5,25% del Producto.