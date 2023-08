Tras su sorpresiva separación de la China Suárez y Rusherking no llegaron en aparecer los rumores de nuevos romances. Primero fue el cantante, quien fue vinculado con una joven española que casualmente es muy parecida a la actriz; luego fue el turno de ella, que fue relacionada con otro artista: Lauty Gram. Si bien Eugenia se ocupó de aclarar que estaba soltera, él, por el contrario, nunca aclaró su situación sentimental.

Se trata de Mar Lucas, una joven española que es cantante e influencer y con quien ya han compartido varios planes y salidas juntos. Desde una noche de fiesta en un boliche donde se los vio muy cerca, también vieron juntos el concierto de Maroon 5 desde la misma ubicación aunque manteniendo en el anonimato que habían ido en compañía y ahora una nueva pista apareció en las redes sociales e hizo que sus fanáticos confíen más en la teoría de que están iniciando un romance.

Ambos se encuentran actualmente en Formentera, España y eso no es todo. Estuvieron el mismo día en la misma playa y aunque quisieron ocultar que estaban juntos, quedó en evidencia que esto era así y que habían asistido solos a este plan. Todo se dio porque ella subió un TikTok bailando y luego él se filmó en su Instagram cantando una canción. Lo que no se dieron cuenta, o tal vez sí, era que de fondo se podían ver las mismas sombrillas y reposeras.

Hace dos meses, en junio específicamente, fue ella quien rompió el silencio en una entrevista con la influencer mexicana Paola Sasso. “Hay rumores de que andas con Rusherking... Yo estuve stalkeando así y de repente salías con una chamarra muy similar a la de él, ¿andas con él? ¿No andas con él?”, le planteó la presentadora mientras Lucas se sonrojaba y se tapaba la cara. “No, no, somos amigos, nos llevamos muy bien, la pasamos muy bien y ya...”, respondió mientras se reía, nerviosa.

“¿Y por qué? ¿Por qué no hay algo más? ¿No se explica lo suficiente? ¿Hace falta el ramo de rosas, los pétalos y la historia de película? ¿O qué le hace falta para darle el sí?”, insistió la conductora, logrando poner aún más nerviosa a la española. “No sé. De momento, somos amigos y ya. Y muy buen rollo, me cuida mucho. Él me da muchos consejos en la música, lo admiro un montón y es un artista increíble”, definió. Cabe destacar que hasta el momento, el cantante argentino no se proclamó ni para confirmar ni para desmentir el romance con la española.

¿Quién es Mar Lucas? La joven que conquistó a Rusherking. Es española, tiene 20 años, trabaja como modelo y también como influencer gracias a los casi dos millones y medio de seguidores que tiene en Instagram y a los más de 14 millones que suma en Tiktok con quienes comparte a diario material de sus trabajos, así como también se sincera a la hora de hablar de cuánto se esforzó por alcanzar todas sus metas y la carrera que mantiene.

En los últimos meses se lanzó como cantante y ya hizo una colaboración con el reconocido grupo musical colombiano Cali & el Dandee.