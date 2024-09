Néstor Ortigoza, exjugador y actual vocal de San Lorenzo de Almagro, ha sido denunciado por su expareja Lucía Cassiau por violencia de género, un caso que ha cobrado mayor notoriedad tras la filtración de impactantes videos. En las imágenes, Cassiau aparece ensangrentada y en estado de desesperación, relatando los abusos que sufrió durante su relación con Ortigoza.

— Guido News ✪ (@GuidoNewsAR) September 20, 2024

"Así me dejó, me está cagando a trompadas, ya no quiero estar más con él", expresa la mujer en uno de los videos que se viralizaron recientemente. La pareja está separada desde hace cinco meses, luego de una relación marcada por conflictos y denuncias cruzadas.

La causa por "lesiones graves" está siendo investigada por la fiscal Lorena González, de la UFI N°3 de Género en Ezeiza, quien ha solicitado una orden de restricción para que Ortigoza no pueda tener contacto físico ni virtual con Cassiau.

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, se pronunció sobre el caso, asegurando que el club activó su protocolo de violencia de género y solicitó la renuncia del ídolo futbolístico. "Si no renuncia, vamos a sacarlo", advirtió Moretti, destacando la importancia de respetar el estatuto del club en situaciones tan delicadas.