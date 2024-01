Britney Spears disipó las especulaciones acerca de su participación en la producción de un nuevo álbum mediante una declaración en su cuenta de Instagram. En dicha publicación, expresó categóricamente que no tiene intenciones de regresar a la industria musical en ningún momento futuro.

"Solo para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura. No paran de decir que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum. ¡Nunca volveré a la industria de la música!", afirmó la cantante.

Britney Spears también aseveró que en los últimos años ha estado enfocada en componer canciones para otros artistas. En su declaración, destacó que actualmente encuentra satisfacción y felicidad desempeñándose como una "escritora fantasma". Esto implica que, aunque no esté en el centro del escenario como intérprete, su creatividad musical sigue siendo una parte activa de la industria, contribuyendo desde las sombras al éxito de otros artistas.

Puede interesarte

"Para aquellos que hayan leído mi libro, hay muchas cosas que no saben sobre mí... ¡He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años, soy una escritora fantasma y honestamente lo disfruto de esa manera!", dijo la interprete.

La respuesta de Britney Spears surge como reacción a la publicación de la revista estadounidense de celebridades Page Six, la cual, el miércoles pasado, difundió un artículo que sugería la posibilidad de que las cantantes Charlie XCX y Julia Michaels estuvieran colaborando en la creación de un álbum para la intérprete de 'Toxic'. Es importante señalar que Spears se retiró de la escena musical en medio de una lucha legal para liberarse de la tutela que otorgaba a su padre Jamie un control significativo sobre su vida. Sin embargo, en 2022, realizó un breve regreso con la canción 'Hold Me Closer' de Elton John.

Puede interesarte

A mediados de 2023, Britney Spears lanzó el sencillo 'Mind Your Business' en colaboración con Will.i.am, con quien ya había trabajado exitosamente en 2012 en la canción 'Scream & Shout'. Es relevante mencionar que, a pesar de esta colaboración reciente, su último álbum de estudio fue 'Glory', que vio la luz en 2016 e incluyó éxitos como 'Slumber Party' y 'Just Luv Me'.

En octubre de 2023, la cantante dio a conocer su libro de memorias titulado 'The Women in Me', en el cual comparte una serie de confesiones íntimas. Entre los puntos destacados se encuentra el relato de un aborto que experimentó en su juventud, fruto de su relación con el también cantante de pop Justin Timberlake. Además, revela episodios de su vida, como las veces que fue internada en un centro psiquiátrico y los desafíos en su vida familiar.