Luck Ra rompió el silencio sobre el romance entre La Joaqui y Tiago PZK y, aunque intentó medir sus palabras, dejó en claro que la situación lo afectó profundamente. En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, el cantante habló por primera vez en profundidad sobre el vínculo que mantenía con quien consideraba su gran amigo y reconoció que la relación con su exnovia le generó dolor.

Todo comenzó cuando el artista indicó que Tiago había ido a buscar a La Joaqui cuando ella regresó de España (después de que cul,mine el noviazgo) y que, tiempo después, ambos comenzaron una relación: “Yo 100% considero que es libre de hacer lo que quiera”, aseguró.

Sin embargo, cuando la pregunta apuntó directamente a Tiago, su tono cambió. Luck Ra contó que, antes de este conflicto, mantenía una relación muy cercana con su colega: “Él venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos asados juntos”, recordó.

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Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando le preguntaron directamente si consideraba que Tiago había sido un traidor por comenzar una relación con su ex. Luck Ra se quedó pensando antes de responder y reconoció que la situación todavía le resulta difícil de procesar: “No sé cómo decirlo, sin que me tiemblen las manos, te soy sincero, pero sí”, expresó. Y siguió, a corazón abierto: “Obviamente que duele”.

Otro de los puntos que generó tensión durante la entrevista fue cuando le mencionaron una versión según la cual La Joaqui y Tiago le habrían contado que estaban comenzando una relación y que él les habría dado su aprobación. “Eso no ocurrió. No”, sentenció Luck Ra tajante, quien además reveló no haber tenido más diálogo con Tiago PZK.

“Espero, de todo corazón, que por lo menos sean felices, qué sé yo, eso es lo único que puedo desear. Yo he decidido terminar la relación porque ya no estábamos siendo felices, yo ya no la estaba pudiendo hacer feliz”, cerró.

La Joaqui junto a PZK

La confirmación del romance entre La Joaqui y Tiago PZK volvió a poner bajo la lupa la conflictiva separación de la cantante y Luck Ra. En medio de las indirectas que el cordobés lanzó en redes sociales, Majo Martino contó en Puro Show una fuerte información que recibió de personas cercanas al músico y que aporta otra versión sobre el comienzo del vínculo entre los artistas.

En una nota con el programa de eltrece, la panelista explicó que, inicialmente, la historia había sido interpretada de una determinada manera por el público, especialmente por las declaraciones que había realizado La Joaqui luego de la separación: “En la televisión siempre nosotros vemos ‘víctima, victimario’. De alguna manera nos contamos la novela así”, reflexión.

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Y agregó: “A ella la veíamos llorando en todos los programas y era la víctima para nosotros, porque ella contó que fue dejada y que se quería casar con él, formar una familia”.

Sin embargo, según la información que recibió de allegados al cantante, Luck Ra tendría una versión diferente de lo sucedido: “Él piensa que ella está con Tiago PZK antes de terminar la relación, ¿entendés?”, afirmó Majo.

Majo Martino: “Luck Ra piensa que La Joaqui está con Tiago PZK antes de terminar la relación”.

“Y que inventó lo de Tuli Acosta, que hicieron correr para justamente tapar y hacerlo quedar mal a él con eso”, siguió Martino. De todos modos, Majo fue cuidadosa al presentar esta información y aclaró que se trata de lo que personas cercanas a Luck Ra aseguran que él piensa y no de un hecho comprobado.