Este jueves Juan “Juanicar” Caruso se convirtió en el participante más reciente en abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por una razón ajena al juego: su madre, Roxana, fue internada tras un aparente episodio cardíaco y su familia pidió que él dejara la competencia para estar presente. Cuando la producción le comunicó la situación en el confesionario, la respuesta del actor fue inmediata y sin titubeos: “Me voy con mi mamá”.

Según informó Telefe, la familia de Caruso se comunicó con la producción del reality tras el cuadro de salud que atravesó su mamá durante las últimas horas. Fue entonces que el conductor del programa lo convocó al confesionario para transmitirle el mensaje con el mayor cuidado posible. “Juan, tengo que comunicarte algo que no es para alarmarse, tranquilo, confiá en mí. Tu mami está atravesando un pequeño problema de salud y tu familia nos pidió que te avisáramos para que abandones el juego. Está todo bien y es tu decisión”, le dijo Gran Hermano, según se escuchó en la transmisión.

Conmovido, Juanicar quiso confirmar el pedido antes de tomar su decisión. “¿Ellos dijeron que prefieren que yo abandone?”, preguntó con la voz quebrada. Tras recibir la respuesta afirmativa, no dejó pasar un segundo: “Obvio. Voy con mi mamá”. El conductor volvió a subrayar que el cuadro de Roxana no revestía gravedad, pero que como hijo era importante estar presente. “A veces pasan estas cosas. Confiá en nosotros, no es nada”, le dijo antes de pedirle que se abrigara para salir.

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Al cruzar la puerta del confesionario, la noticia se extendió rápidamente entre sus compañeros. Luana Fernández fue la primera en enterarse y lo abrazó de inmediato. A ella se sumaron Emma Vich, Alejandra Majluf, Selva Pérez y Yisela “Yipio” Pintos, entre otros. La despedida se transformó en uno de los momentos más emotivos de la temporada, con llanto generalizado y abrazos que se extendieron hasta la puerta principal de la casa.

Yipio tuvo un rol particular en ese momento. Ella misma había salido de la casa tiempo atrás por la salud de su madre, por lo que conocía de cerca lo que Juanicar estaba viviendo. “Ya sé cómo funciona esto, no es nada grave sino te lo hubiesen dicho antes. Tu familia te necesita, quedate tranquilo, te amo”, le dijo. Yanina Zilli también intentó darle ánimo: “Te vas a darle un beso a tu mamá y volvés”. Juani rompió en llanto en los brazos de su compañera uruguaya.

JUANICAR DECIDIÓ ABANDONAR.

El Big le comunicó la situación de salud de su madre, el pedido de su familia y decidió dejar la casa de #GranHermano pic.twitter.com/AstWhnspdf — emi (@eeemiliano) August 7, 2026

Antes de cruzar la puerta definitivamente, el actor dejó un último gesto hacia sus compañeros. Gritó “Yipio a la final” y pidió que todo estuviera bien. Sus compañeros lo despidieron con el tema “No me importa”, de Lali Espósito, en un cierre que los seguidores del programa no tardaron en viralizar en redes sociales. La puerta se cerró y, casi de inmediato, Yipio se encerró en su habitación a llorar. “Estoy harta”, dijo, en referencia a las pérdidas que acumuló a lo largo de la temporada: antes que Juanicar, ya habían salido Mavinga, Andrea del Boca y La Maciel, todos referentes afectivos para ella dentro de la casa.

La salida de Juanicar generó también un debate en el panel del programa. Eliana Guercio y Gastón Trezeguet cuestionaron la decisión de la familia de pedirle que abandonara. “Me parece egoísta”, deslizó la mujer de Chiquito Romero. Santiago del Moro prefirió no emitir juicio: “No puedo opinar porque no sé cómo está la mamá”. Ceferino Reato, en cambio, respaldó la postura del entorno de Juanicar.

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Roxana no era una desconocida para el público del reality. Había ingresado a la casa durante un “Congelados” y se ganó el afecto de los seguidores con el mismo histrionismo que caracteriza a su hijo. Su aparición fue uno de los momentos recordados de esa edición, y la emoción de ese reencuentro quedó grabada en la memoria de quienes siguen el programa.

Con la partida de Juanicar, Gran Hermano Generación Dorada quedó con un solo hombre en competencia: Matías Hanssen. Al mismo tiempo, se consolidó un dato que marca la historia de esta edición: Luana Fernández, Pincoya y Yanina Zilli son las únicas tres participantes que permanecieron en la casa desde el inicio del reality, en febrero de 2026, sin ninguna interrupción.

Caruso se encontraba en placa al momento de su salida y acumulaba el 52,6% de los votos, lo que lo ubicaba como el más votado para ser eliminado, aunque la votación llevaba menos de 24 horas en curso cuando se produjo su abandono.