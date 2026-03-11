A días de conocer al gran ganador, los jugadores se enfrentaron a un importante desafío y buscan conquistar al jurado.

La recta decisiva de MasterChef Celebrity ya está en marcha. Con solo unos pocos famosos en carrera, el programa inició su semana final, una etapa en la que cada desafío puede cambiar por completo el rumbo de la competencia y acercar a los participantes a la gran final.

En el primer desafío de esta instancia, los concursantes se enfrentaron a una prueba técnica que tuvo como protagonista a uno de los ingredientes más complejos de la cocina: el pulpo. La consigna fue clara: presentar un plato donde este producto fuera la estrella, algo que obligó a los participantes a demostrar precisión en la cocción y creatividad en la combinación de sabores.

Puede interesarte

Durante la preparación no faltaron los nervios en las estaciones de trabajo. Algunos participantes se mostraron inseguros con los tiempos de cocción, mientras que otros apostaron por propuestas más elaboradas para intentar destacarse frente al jurado.

La exigencia en esta etapa del reality es máxima. Con ocho celebridades aún en competencia, cada plato puede marcar la diferencia entre seguir avanzando o quedar fuera del certamen.

Puede interesarte

Según se adelantó en el programa conducido por Wanda Nara, este miércoles los jugadores probarán los platos realizadas y dos participantes deberán abandonar la competencia, lo que reducirá aún más el grupo de aspirantes al título.

De esta manera con Cachete Sierra, Emilia Attias, Evangelina Anderson, Maxi López, Turco Husain, Ian Lucas, Sofía Gonett y Marixa Balli, MasterChef Celebrity entra en su tramo más intenso. Con desafíos cada vez más difíciles y el margen de error cada vez más pequeño, los famosos que siguen en carrera deberán dar lo mejor de sí si quieren asegurarse un lugar en la gran final del reality.