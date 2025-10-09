El Ministerio de Seguridad Nacional ofrece una millonaria recompensa para dar con el paradero de Carla Vanina Galli, una mujer que en mayo de este año fue condenada por el crimen de su yerno Héctor Sebastián Martínez en 2018.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº2, del Departamento Judicial de Zárate Campana, a cargo De Ana Laura Brizuela, solicitó mediante un oficio el 31 de julio de 2025 que se ofrezca recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Galli.

Tras la solicitud, la cartera de seguridad liderada por la ministra Patricia Bullrich anunció la recompensa por $10 millones para quien dé a conocer datos valiosos respecto del paradero de la acusada.

Según se describe en la Resolución 1195/2025, publicada en el Boletín Oficial, la acusada fue condenada el 26 de mayo de 2025 por el Tribunal en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial Zárate Campana, por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en el que resultó víctima Martínez, con quien mantenía una relación amorosa con la hija de la autora del crimen.

Dos días después de la sentencia, y al comprobar la fuga de la sindicada, se impuso una orden de captura nacional e internacional.

El caso ocurrió el 11 de diciembre de 2018 por la noche en el Río Carabelas, de la Sección de Islas perteneciente a la localidad y partido de Campana, a bordo de una canoa motorizada.

Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas.