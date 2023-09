Después de los debuts de Flor Vigna con Jonny Lazarte y Marcos El Bicho Gómez junta a Anita Martínez en la pista del Bailando 2023 (América), Marcelo Tinelli encaró la despedida del segundo envío de esta nueva temporada y el ruido a su alrededor se volvió silencio. “Ayer, la verdad entre tanta vorágine no pude hablar de ella”, comenzó pronunciando el conductor con la voz un poco quebrada y mientras en la pantalla gigante a sus espaldas aparecía la cara radiante de Silvina Luna.

“Quiero quedarme con la imagen de una persona que quisimos mucho, que participó dos años en este certamen, que yo personalmente tuve el placer enorme de conocerla, de ser amigo de sus amigos y amigas también, de compartir un montón de comidas y un montón de momentos lindos, y que dejó de estar...”, agregó Tinelli.

“Ojalá para Silvina Luna haya justicia en este país. No quiero culpar a nadie, pero esto que le pasó a ella le pasó también a otro amigo mío, que es Mariano Caprarola”, dijo después Tinelli en relación al panelista de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine), quien falleció el 17 de agosto, apenas catorce días antes de la muerte de la modelo, ambos operados por Aníbal Lotocki.

En ese sentido, el conductor agregó enfático: “Creo que la mala praxis es tremenda y estas cosas la verdad que no tienen que pasar, no deben pasar. Y por lo menos, lo que exigimos desde este medio es justicia”.

Asimismo, se excusó por el ruido que generó la omisión de la noticia de la muerte de la modelo, que participó de la edición 2017, en el debut de esta nueva temporada. “Les pido disculpas a todos aquellos que me decían que no había hablado de Silvina, pero ayer en el medio del fragor, de todo lo que fue este primer día, esta fiesta, me olvidé de hablar de una persona a la que quise mucho y quiero mucho”, dijo Tinelli. “En algún momento hasta tenía ganas de ir a saludarla y verla en el Hospital Italiano... y ya no hubo tiempo después”, se lamentó.

“Así que este programa y este Bailando 2023 te lo dedicamos a vos, Silvi”, anunció el conductor en el cierre de sus palabras, que fueron seguidas de una sonora ovación dedicada a Luna.

Justamente de aquel Bailando por un sueño 2017 se viralizaron por estos días fragmentos con duras devoluciones de parte de Marcelo Polino y Moria Casán en las que además apuntaban contra el cuerpo y la salud de Silvina Luna.

Moria Casan y Marcelo Polino respondieron a las criticas por sus comentarios a Silvina Luna

“De la mitad del cuerpo para arriba sos una persona, y de la mitad para abajo sos otra. Claro, porque de cara das divina, das pelo, das ojos claros, la modelo lo explotás bárbaro. De la cintura para abajo no te movés… El culo de (Aníbal) Lotocki te pesa o algo, porque como que no te podés mover. Cuando Leandro Nimo (partenaire de Silvina en el reality) te revoleaba eras muy pesada para él, no te podía mover”, le dijo el periodista a la modelo, que por aquel entonces ya había sufrido distintos achaques en su salud tras la operación que el cuestionado cirujano le realizó en los glúteos en el año 2011.

“Silvina, yo pensé que odiabas tu cola, pero resulta que la amás. Porque todos los problemas de salud te vinieron por tu cola. Yo pensé que te habías sacado, pero te la hiciste más grande. Te quedó para siempre y ahora la amás, la re mostrás”, le apuntó Moria a Luna en otra ronda del mismo reality show. Si bien el comentario también fue polémico, al menos partió desde un ángulo más elogioso que el de Polino. Así las cosas, el notero de LAM (América) presente en el debut del Bailando 2023, encaró a Moria y Polino -que en esta edición son jurados otra vez- para preguntarles al respecto.

“No, no me pidas por favor que hable de eso porque no, no me lo permite mi integridad”, eludió la diva al cuestionamiento. “No me gusta hablar de eso en un día tan lindo como este, no hablo de esas cosas”, cerró Moria ante la insistencia del movilero y abandonó raudamente la nota.

“No vi nada de eso, pero tuve una relación re copada con Silvina, sobre todo hasta casi el final de su vida”, respondió por su parte Polino. “Porque mirá lo que son las paradojas de la vida: yo le hago todo el contacto para que haga Divas Play, que ese fue su último trabajo. Yo la contacté con eso”, acotó el periodista en referencia a la venta de contenido erótico que la modelo realizó a través de esa plataforma.

“Después, ella también quería hacer una venta de una propiedad y comprar en el exterior. Y como yo manejo un poco ese mercado, tuvimos contacto hasta muy tiempo antes de sus internaciones”, agregó a continuación Polino para dar contexto acerca del vínculo que mantuvo con la modelo fallecida el pasado 31 de agosto. En cuanto a la viralización de sus antiguos dichos sobre el cuerpo de la modelo, le echó la culpa a una supuesta lógica difamadora de las redes sociales. “No vi nada de eso y las redes está llena de gente psiquiatrica, así que no me hago cargo de lo que diga la gente”, cerró el periodista.