En pocas horas, la capital santafesina y su zona metropolitana fueron escenario de una seguidilla de hechos violentos. La combinación fue explosiva: autos incendiados en barrio Alfonso, vehículos destrozados en pleno centro y un colectivo de larga distancia atacado a piedrazos en Recreo, con un chofer herido que debió recibir asistencia médica.

El regreso de los "quemacoches"

El primer episodio se reportó a las 4.35 de la madrugada en Corrientes al 4100. Allí, un Volkswagen Senda rojo, equipado con GNC, ardía estacionado sobre la vereda sur de la cuadra. Su propietario, Pablo, de 34 años, intentó combatir las llamas con baldes de agua y una manguera de riego, logrando sofocarlas antes de la llegada de los bomberos.

Sin embargo, el daño ya era total: el interior del vehículo quedó carbonizado, los vidrios estallaron y la pintura se ampolló. La dotación de bomberos, trabajó en la seguridad del tubo de gas del baúl, que por fortuna no explotó.

Poco después, en Juan de Garay al 4200, otro auto fue blanco del fuego. Se trató de un Fiat 147 blanco que también tenía equipo de GNC. Los vecinos y los bomberos evitaron que el incendio derivara en una tragedia mayor, pero las pérdidas materiales fueron irreparables: el habitáculo y la chapa del rodado quedaron destruidos.

Vandalismo en el centro

Ya en horas de la mañana, la postal del delito se trasladó a la zona céntrica. En 9 de Julio al 3200, un Fiat Cronos fue atacado: rompieron sus vidrios traseros, forzaron las puertas y hasta le robaron el asiento trasero.

A pocas cuadras, en Salta al 3200, un Peugeot 206 sufrió daños similares: el vidrio del lado del conductor fue destrozado y del interior se llevaron varios objetos de valor.

Colectivo apedreado en Recreo

La lista de episodios se completa con un hecho ocurrido el lunes por la noche, sobre la traza de la Ruta 11, a la altura de Recreo. Un colectivo de la empresa El Pulqui, que se dirigía a la provincia de Corrientes, recibió un violento piedrazo que reventó el parabrisas.

El impacto alcanzó a uno de los choferes, Ariel Galarza, de 48 años, que resultó con lesiones en los ojos producto de las esquirlas de vidrio. El mismo continuó circulando hasta encontrar un lugar seguro, donde fue asistido en primera instancia por personal sanitario que pasaba circunstancialmente por la ruta. Más tarde, una ambulancia del 107 lo trasladó al hospital Iturraspe para una atención más completa.

Según relató su compañero de conducción, Ariel Morrone, ambos se encontraban circulando cuando el parabrisas estalló. Incluso otro camionero que transitaba por el lugar denunció haber sido blanco de las mismas pedradas.

Los distintos episodios ocurrieron en un lapso menor a 24 horas y con modalidades diversas: incendios intencionales, vandalismo sobre autos estacionados y ataques a vehículos de transporte. Una combinación que, más allá de las pérdidas materiales, deja una fuerte sensación de indefensión entre vecinos y trabajadores.

La Policía investiga cada uno de los hechos, aunque hasta el momento no se reportaron detenciones.