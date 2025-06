La noche del lunes se transformó en una ceremonia de memoria y carcajadas. Fue un reencuentro emotivo, una postal de época con los grandes nombres que marcaron la historia del humor en la televisión argentina. En el estudio del canal de streaming Olga, bajo el ciclo Capricho ideado por Migue Granados, se rindió homenaje a VideoMatch, aquel fenómeno televisivo que durante más de una década hizo reír a millones de argentinos cada noche.

Más que un programa, VideoMatch fue un espacio que moldeó el humor de los años 90 y principios de los 2000, y esa herencia se respiró durante más de cuatro horas de transmisión. El estudio fue testigo del reencuentro de figuras que definieron una era: José María Listorti, Pablo Granados, Pachu Peña, Miguel Ángel Rodríguez, Jorge Carna Crivelli, Sergio Gonal, Sebastián Almada, Álvaro Navia, Pichu Straneo, Diego Pérez y Fredy Villarreal compartieron anécdotas, sketchs recuperados, backstage de cámaras ocultas y recuerdos íntimos de una época donde la televisión era escenario de lo impensado.

Uno de los momentos más intensos de la noche llegó con el relato de Fredy Villarreal sobre su personaje Figuretti, conocido por infiltrarse en eventos internacionales y colarse en la foto junto a figuras del poder. Así recordó su arriesgada incursión en la Cumbre de Presidentes de 1997, en Venezuela. “Antes que llegue Fidel Castro me llevaron a un cuarto y me fracturaron un dedo”, reveló, ante el asombro de sus colegas. El personaje, mezcla de audacia y delirio, lo llevó a una situación límite: “Me cagaron a trompadas, me sacaron la documentación, la acreditación... quedé indocumentado en medio de la Isla Margarita”.

Según relató, tuvo que contactar a Presidencia y fue el propio Carlos Menem quien intervino para que le devolvieran su credencial. En ese mismo tono de mezcla entre comicidad e incomodidad, reconoció que por años prefirió callar la historia: “Pensaba que alguno podía decir: ‘y bueno, que se joda por andar molestando’. Pero yo decía que tenía que trascender a partir del humor”.

El impacto de Figuretti fue tal que logró escenas junto a personalidades como Michael Schumacher, Mike Tyson y Luis Miguel. Pero ese mismo vértigo llevó a Villarreal a alejarse del personaje. El costo emocional y físico era demasiado alto.

El clima se volvió aún más íntimo cuando se evocó a los humoristas que ya no están. Se recordó con emoción a Leo Rosenwasser, ícono del absurdo televisivo, con una de sus cámaras ocultas más memorables: Leo Leonor, donde en medio de una panadería confrontaba al empleado con reclamos amorosos en tono serio, provocando desconcierto en los clientes. La escena fue celebrada por su capacidad para incomodar y hacer reír al mismo tiempo.

El recuerdo de Toti Ciliberto, otro nombre clave del humor de la época, también generó un momento de comunión entre quienes estaban presentes. La emisión recuperó su aparición como una estatuilla del Martín Fierro tras el premio obtenido por el programa. Todos coincidieron en que Toti tenía una sensibilidad única, al punto de ayudar a Marcelo Tinelli a relajarse en momentos de tensión durante las grabaciones, con intervenciones espontáneas detrás de cámara.

La transmisión recuperó fragmentos de sketchs como Topus 4 y Chatruc, una parodia del grupo Mambrú, íconos de un humor que jugaba con el absurdo, el musical y la crítica social. La respuesta del público fue inmediata: más de 450.000 visualizaciones en menos de 12 horas y miles de mensajes que reflejaron el poder que aún conserva aquella propuesta televisiva.

“Cené con mis papás mirando Olga y fueron cuatro horas a pura risa y nostalgia. Volví a ser una niña y ellos volvieron a ser jóvenes”, escribió una espectadora. Otro usuario compartió: “Ya con las presentaciones lloré. Hoy no tengo a mis viejos, pero por un rato fue como si estuviese con ellos viendo el pasado. Qué lindo ser gurí por un rato...”.

Desde diferentes rincones del mundo llegaron mensajes similares. Un seguidor desde Barcelona escribió: “Esta hermosura me llenó el corazón a la mitad de alegría, nostalgia, infancia, familia, cenas... cuando todo era más real y jugado de verdad”.

Lo ocurrido durante la noche del lunes fue mucho más que un simple “capricho”. Fue una reconstrucción de identidad, un espejo donde muchos se reencontraron con su infancia, con sus padres, con sus primeras carcajadas frente a un televisor. En tiempos de fragmentación digital y consumo fugaz, el homenaje a VideoMatch dejó en claro que hay formas de humor —y de hacer televisión— que siguen latiendo en la memoria colectiva.