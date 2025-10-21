Personal del Cuerpo Guardia Infantería (CGI) concretó un importante operativo durante la madrugada de este lunes en las calles de barrio Los Troncos, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.

El incidente tuvo lugar en inmediaciones del cruce de avenida Berutti y calle Troncoso, aproximadamente a las 4.

Los policías llegaron hasta el lugar a raíz de un pedido de auxilio de algunas personas que se comunicaron con la Central de Emergencias 911 para alertar sobre la presencia de un vehículo a bordo del cual había cuatro sujetos sospechosos.

Estos hombres le habrían exhibido un arma de fuego a una mujer, según las primeras versiones.

Los uniformados hicieron descender a los ocupantes del rodado, un utilitario Peugeot Partner de color gris plata.

La pistola incautada, considerada arma de fuego de guerra. Foto: El Litoral

Poder de fuego

Durante las requisas, se secuestró una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y dos cargadores con 21 municiones.

Los cuatro sospechosos fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría 8a, donde quedaron tras las rejas a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Tienen 47, 43, 35 y 29 años.

Puede interesarte

En principio, se los considera posibles autores del delito de tenencia y portación indebida de arma de fuego de guerra.