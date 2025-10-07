Un criadero ilegal de erizos africanos que funcionaba en el barrio porteño de Balvanera fue desmantelado por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA). En total se rescataron 87 animales, que fueron trasladados a dos organizaciones no gubernamentales para recibir atención y recuperación.

La investigación comenzó a partir de publicaciones en redes sociales que ofrecían ejemplares a la venta. Con esa información, la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad allanó el domicilio ubicado en la calle México.

Entre los erizos rescatados había 27 hembras adultas, 13 machos y 47 crías, seis de ellas recién nacidas. Durante el operativo se secuestraron 38 jaulas, muchas de ellas con animales hacinados, y la valuación oficial estima lo incautado en más de 10 millones de pesos.

Los equipos veterinarios constataron graves problemas de higiene y lesiones en ojos y hocicos de varios ejemplares. Tras estabilizarlos, los animales fueron trasladados a las ONG que colaboran en rescates y rehabilitación de fauna exótica.

La Policía de la Ciudad difundió imágenes del criadero que muestran filas de jaulas apiladas, cubículos con bebederos y comederos y a los erizos sobre virutas, evidenciando las pésimas condiciones en las que vivían.

Los animales vivían en espacios reducidos, sin ventilación ni higiene, y eran utilizados para la cría y venta ilegal. (Foto: Ministerio Público Fiscal de CABA)

El fiscal Blas Michienzi imputó a la responsable del criadero por actos de crueldad animal. La investigación sigue abierta, incorporando actas veterinarias, material secuestrado y pruebas de la comercialización de los animales a través de redes sociales, mientras se define el destino definitivo de los erizos.

El erizo africano pigmeo (Atelerix albiventris), especie intervenida, es un pequeño mamífero nocturno que se defiende enrollándose en una bola y cuya espalda varía del marrón al gris, con vientre claro.