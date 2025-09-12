La Policía de Concordia realizó un operativo que culminó con el secuestro de más de medio kilo de cocaína y la detención de cuatro hombres vinculados a la investigación de un ataque con arma de fuego.

El hecho que motivó la investigación ocurrió el 9 de septiembre, cuando dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra la vivienda de un vecino. Afortunadamente, no se registraron heridos. Tras el ataque, la Justicia emitió órdenes de allanamiento en distintos domicilios de la ciudad.

Material incautado (Foto: Gentilezas)

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron 562 gramos de cocaína en envoltorios de nylon, junto con varios teléfonos celulares que serán peritados para avanzar en la causa. Según fuentes oficiales, los detenidos estarían relacionados con actividades de narcomenudeo en la zona.

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Los cuatro hombres quedaron a disposición de la Justicia, mientras que la fiscal de turno, Dra. Montangie, supervisa las actuaciones. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevos procedimientos en los próximos días.

Material incautado (Foto: Gentilezas)

Las fuerzas de seguridad y la Fiscalía mantienen un estricto hermetismo sobre los detalles del caso, con el objetivo de esclarecer las responsabilidades y el origen de la droga incautada.