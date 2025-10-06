Un joven de 20 años que tenía un pedido de captura vigente desde marzo fue detenido en un operativo realizado por la Unidad de Capturas de Alto Perfil, dependiente de la Policía de Investigaciones (PDI). La medida fue ordenada por la Fiscalía de Homicidios Dolosos, a cargo del fiscal Patricio Saldutti.

El hombre era buscado por el asesinato de Agustín Gabriel Rosales, del viernes 21 de marzo de 2025 en French y las vías, de Rosario.

La detención se concretó este sábado en inmediaciones de Juan José Paso al 5300. Cerca del lugar de la captura se desarrollaba un evento privado en dónde algunos policías lograron detectar la presencia del joven. Esta persona se retiraba de esa fiesta cuando los efectivos lo interceptaron.

Tras algún tiempo de investigaciones en el terreno, el personal de la Unidad de Capturas de Alto Perfil logró determinar el día, la hora y la zona en las cuales este sujeto se encontraría.

Una vez hecho se montaron alrededor de esas calles varios operativos de observación, para reconocer el área y evaluar los posibles movimientos de entrada y salida del barrio del buscado.

(Foto: Gentilezas)

Finalmente, los efectivos pudieron identificar al sospechoso, con alguna dificultad. La aprehensión se dio en la cercanía del salón de eventos en donde se desarrollaba un fiesta de gente ligada al clan Riquelme. Cuando salía del lugar acompañado de una mujer e intentaba abordar un vehículo, el grupo de operaciones lo interceptó.

El detenido fue identificado como Yair D. y fue trasladado a dependencias de la PDI, quedando a disposición de la Justicia hasta su derivación al Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe.