Un dealer paranaense cayó este miércoles en un operativo rutinario de control vehicular desplegado por la policía provincial de Santa Fe en el cruce de las rutas nacionales 19 y 34.

Los uniformados, que estaban apostados sobre la autovía que conecta a la capital provincial con la ciudad de Córdoba, en jurisdicción de la localidad de Angélica (departamento Castellanos), detuvieron el paso de una camioneta blanca Chevrolet Tracker.

Recién habían pasado unos minutos de la medianoche. Los agentes le solicitaron al conductor la cédula de identificación del rodado, pero él no la tenía. Les explicó que figuraba en su perfil de la aplicación de Mi Argentina, pero tampoco consiguió abrirlo. Finalmente les mostró una foto de la tarjeta verde que tenía en su teléfono.

Ante la irregularidad, los policías consultaron al sistema para determinar si el vehículo tenía pedido de secuestro.

El automovilista se mostraba nervioso. Viajaba con su hija de apenas 4 años y aseguraba que regresaba a su domicilio en Paraná luego de visitar a unos amigos en la ciudad de Rafaela.

Adentro de la camioneta había más de 500 pastillas de éxtasis, además de ketamina y LSD. Foto: El Litoral

Bolsas

Los agentes le pidieron permiso y revisaron los números de registro que hay dentro del habitáculo. Fue en ese momento que uno de los uniformados notó algo raro en el asiento del conductor. En la parte trasera se ocultaba un bulto de nailon. Lo tomó, se lo mostró al hombre, que en ese momento reconoció balbuceando que se trataba de pastillas de éxtasis.

Cuando los policías le consultaron si llevaba más, sacó otros dos envoltorios desde abajo de la palanca de cambios. Les dijo que también había LSD, cristal y ketamina.

Además, en el bolsillo de su pantalón tenía un troquel con LSD.

Fue entonces que la patrulla pidió apoyo a la División de Microtráfico de la Policía de Investigaciones con sede en Rafaela y notificó al fiscal federal auxiliar de esa ciudad Pablo Micheletti, que tomó cartas en el asunto conjuntamente con el titular de la Unidad Santa Fe, Jorge Gustavo Onell.

Delito federal

En total, los investigadores secuestraron dentro del rodado: 563 pastillas de éxtasis de distintos colores y con diferentes inscripciones, 320 gramos de ketamina y 215 gramos de éxtasis en forma de “cristal”. Además, incautaron tres teléfonos celulares y la camioneta.

Todos estos elementos, el conductor y su pequeña hija fueron trasladados hasta la sede de la PDI en Rafaela, donde poco después la niña fue retirada por su madre.

Trascendió que el hombre arrestado será imputado por los fiscales el próximo viernes, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercio.

Por otra parte, pudo saberse que los investigadores allanaron el domicilio del acusado y encontraron otras 16 pastilas de éxtasis, una balanza y elementos "de corte".