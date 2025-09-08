En el marco de una investigación judicial por microtráfico de estupefacientes y asociación ilícita, efectivos de Prefectura Naval Argentina detuvieron el miércoles pasado a Walter Nicolás Filippa, alias “El Rengo”, conocido integrante de la facción disidente de la barrabrava de Colón denominada “La Negrada”.

La aprehensión se produjo durante un allanamiento en el distrito costero de Alto Verde, donde Filippa se encontraba junto a otros dos adultos: una mujer identificada con las iniciales NMC, de 29 años, y un hombre de 30 años, BLBDA, vinculado a un apellido conocido en la zona.

Los allanamientos se concentraron en Alto Verde y otros puntos de la ciudad. Foto: Prensa PNA

En poder del trío, las fuerzas federales incautaron 52 gramos de marihuana, 49 de cocaína (ambos fraccionados para su comercialización), teléfonos celulares, una balanza de precisión y cámaras de seguridad, en lo que podría tratarse de un búnker de drogas.

Filippa no es un desconocido para la Justicia santafesina.

En abril de 2022 fue imputado por asociación ilícita, incitación a la violencia colectiva y atentado contra la autoridad, luego de protagonizar junto a otros barras disturbios en la previa del partido de Copa Libertadores entre Colón y Peñarol, que terminó con policías y un hincha herido. En esa causa, había quedado en prisión preventiva sin plazo.

Operativo amplio

El procedimiento de Alto Verde fue parte de un megaoperativo coordinado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el que se realizaron 12 allanamientos simultáneos en la ciudad de Santa Fe y requisas en dos unidades penitenciarias: la Cárcel de Las Flores (provincial) y la Unidad Federal N°36 de Coronda.

Hubo requisas en dos unidades penitenciarias: Las Flores y la Cárcel Federal de Coronda. Foto: Archivo

En total, se detuvo a 19 personas, de las cuales seis ya estaban privadas de su libertad en los penales mencionados. El resto fue capturado en domicilios particulares, entre ellos Filippa.

En los demás allanamientos en Alto Verde, también fueron detenidas dos parejas: GAC (34) y JEA (28) -les incautaron una escopeta recortada, una balanza y una planta de marihuana-; y AAN (27) y RAA (29) -con 124 gramos de cocaína, una balanza y 5 celulares-.

Conferencia del MPA

Si bien los allanamientos y requisas se efectuaron el miércoles por la noche, la noticia trascendió a los medios en la mañana del jueves, cuando la Oficina de Prensa del MPA convocó a una conferencia.

Cinco domicilios fueron allanados en Alto Verde. Foto: Prensa PNA

Estuvieron los fiscales de la Unidad Especial de Delitos Complejos, María Laura Urquiza y Ezequiel Hernández; y el fiscal coordinador del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, Diego Vigo.

Según los fiscales intervinientes, los grupos investigados actuaban como dos organizaciones criminales independientes, aunque con ciertos vínculos entre sí.

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Una operaba dentro y fuera de las cárceles, y la otra exclusivamente dentro del sistema penitenciario. El material estupefaciente era introducido de forma oculta o solapada y luego distribuido entre los internos.

Lo que dejó el operativo

El resultado total de los procedimientos fue el siguiente :