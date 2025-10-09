Video impactante
Operativo insólito en Florida: los bomberos tuvieron que usar una grúa para socorrer a un hombre
Un hombre que pesa más de 270 kilogramos tuvo que ser rescatado de su apartamento con ayuda de una grúa en la ciudad de West Palm Beach, Florida (EE. UU.), luego de que su peso impidiera sacarlo por las puertas o escaleras del edificio donde vivía.
El clip del impresionante rescate se viralizó en la red social X (antes Twitter), donde miles de usuarios compartieron las imágenes del momento en que el hombre es elevado desde su ventana y descendido cuidadosamente hasta una ambulancia. Las publicaciones acumularon miles de reproducciones y comentarios en pocas horas.
De acuerdo con medios locales, el hombre solicitó atención médica de urgencia, lo que llevó a las autoridades a desplegar un operativo especial en el que participaron bomberos, paramédicos y técnicos especializados.
Los rescatistas tuvieron que retirar parte de la estructura del inmueble para poder levantarlo de manera segura mediante una camilla reforzada conectada a una grúa industrial.
Puede interesarte
Tras varios minutos de maniobra, el paciente fue descendido hasta la vía pública y trasladado en ambulancia a un hospital cercano para recibir atención médica.