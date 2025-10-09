El clip del impresionante rescate se viralizó en la red social X (antes Twitter), donde miles de usuarios compartieron las imágenes del momento en que el hombre es elevado desde su ventana y descendido cuidadosamente hasta una ambulancia. Las publicaciones acumularon miles de reproducciones y comentarios en pocas horas.

De acuerdo con medios locales, el hombre solicitó atención médica de urgencia, lo que llevó a las autoridades a desplegar un operativo especial en el que participaron bomberos, paramédicos y técnicos especializados.

Así tuvo que ser sacado este hombre de su departamento en Florida para una revisión médica. Bomberos y equipos de emergencia tuvieron que usar una grúa para llevar a este sujeto de 272 kg al hospital. pic.twitter.com/FthO2xk0H9 — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) October 8, 2025

Los rescatistas tuvieron que retirar parte de la estructura del inmueble para poder levantarlo de manera segura mediante una camilla reforzada conectada a una grúa industrial.

Tras varios minutos de maniobra, el paciente fue descendido hasta la vía pública y trasladado en ambulancia a un hospital cercano para recibir atención médica.