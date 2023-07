El ‘Kapote tercero’ de Ignacio González se encontró con las orcas dentro del Mediterráneo, a la altura de Estepona, La tripulación está a salvo y sin daños personales, pero tuvieron que ser remolcados por Salvamento Marítimo porque no que no tenían gobierno del barco.

Los ataques de orcas a los barcos en las costas españolas no cesan y aumenta la preocupación. El último, la pasada noche, dentro del Mediterráneo, a la altura de Estepona. El barco atacado fue el ‘Kapote tercero’ de Ignacio González Camacho, que se dirigía hacia Palma de Mallorca para competir en la 41ª Copa del Rey MAPFRE. La tripulación está salvo y sin daños personales, aunque sí tuvieron que ser remolcados hacia el Puerto Deportivo de Estepona por Salvamento Marítimo ya que no tenían gobierno del barco al tener roto el timón.

Santi Villagran, tripulante del ‘Kapote tercero’ explicó el incidente y “gracias a Dios no ha pasado nada. Íbamos a la altura de Estepona, a unas cuatro o cinco millas, y veníamos pasando el Estrecho con un poniente de puntas de 28-30 nudos. Íbamos riéndonos, hablando y justo cuando preparábamos la cena sufrimos el ataque. No creía que nos iban a atacar aquí. Cuando miré para atrás ahí estaba la orca, con el timón de un lado para otro. Rápidamente recogimos velas, bajamos marcha y logramos parar el barco. Vimos como un grupo de tres/cuatro orcas, dos mirando y otras actuando, metiendo mordiscos. Venían y a los dos minutos se iban. El primer porrazo fue el que se cargó el timón. Entre cinco y diez minutos sí duró todo y nos tuvieron que recoger porque nos íbamos para las piedras al no tener gobierno”.

El ‘Kapote tercero’ es un Sun Fast 37 que pertenece al CN Puerto Sherry y navegaba hacia Palma de Mallorca para competir en la categoría Majorica ORC 3. Tras este ataque su participación queda en el aire porque se desconocen, todavía, los daños exactos que ha podido sufrir en la estructura del barco. A lo largo de este viernes se evaluará y se espera que esta tarde y mañana, sábado, se realicen las reparaciones pertinentes. “La pala del timón está rota, seguro. Esperemos que cuando la saquemos del agua no se caiga y a ver cómo está el eje, ojalá que no esté fastidiado”, comentó Villagran. Lo primero será ponerle fibra al timón y después esperar que el domingo ya puedan reanudar la marcha hacia la Copa del Rey MAPFRE. Hay optimismo y confianza: “Intentaremos llegar a tiempo”, apostilló. La coordinadora deportiva de la Copa del Rey MAPFRE, Vivi Mainemare, será la encargada de hacerles el seguimiento y desde la organización ya les han trasladado total apoyo.

El ‘Kapote tercero’ no es el primer barco que iba a estar en la Copa del Rey que se ve afectado por el ataque de un grupo de orcas porque el ‘Corsario’ de Jorge Durán las sufrió a la altura de Barbate (Cádiz). Este sufrió daño en el timón y su reparación es, igual, una contrarreloj para intentar estar en Palma de Mallorca a tiempo para el inicio de la competición, que será el lunes día 31 de este mes.