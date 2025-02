Las orcas, además de ser los depredadores acuáticos más poderosos y los miembros más grandes de la familia de los delfines, han demostrado una habilidad sorprendente: pueden imitar palabras humanas básicas como "hola" y "adiós".

Según un estudio publicado en Proceedings of the Royal Society B, científicos de Alemania, España, el Reino Unido y Chile documentaron esta capacidad en 2018. La investigación se centró en Wikie, una orca de 14 años, a quien se le entrenó para copiar sonidos familiares de su cría y luego se le expuso a nuevos sonidos de orcas que nunca había escuchado antes.

Para evaluar su flexibilidad vocal, los investigadores también hicieron que Wikie escuchara y repitiera sonidos humanos, incluyendo palabras como "Amy", "uno, dos" y "ah ja". Sorprendentemente, la orca fue capaz de imitar rápidamente varias de estas expresiones, logrando reproducir algunas en su primer intento.

Josep Call, coautor del estudio y profesor en la Universidad de St Andrews, explicó que el objetivo inicial era comprobar hasta qué punto una orca puede adaptar su capacidad de imitación a sonidos completamente nuevos. "Pensamos que lo realmente convincente sería presentarle algo que no estuviera en su repertorio, y ‘hola’ no es precisamente algo que una orca diría", señaló en una entrevista con The Guardian.

Este descubrimiento abre nuevas puertas en el estudio de la comunicación y el aprendizaje vocal en mamíferos marinos, demostrando que las orcas tienen una notable capacidad de adaptación y aprendizaje en su entorno.