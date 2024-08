El fiscal federal Mariano de Guzmán ha dispuesto un cruce de llamadas entre los celulares del abogado José Codazzi y los teléfonos de Laudelina Peña, su hija Macarena, el senador provincial Diego Pellegrini y otro funcionario. Codazzi, ex abogado de la tía de Loan, desaparecido hace 49 días, está acusado de amenazar y sobornar a Laudelina para que sostenga la teoría del accidente, en la que su sobrino de 5 años habría sido atropellado y enterrado por la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, el ex marino Carlos Pérez.

Agustín Ybarra, chofer que trasladó a la detenida a la cárcel de mujeres de Ezeiza el pasado 28 de junio para declarar, negó conocer a la imputada y complicó su situación. Declaró ser amigo de Pellegrini y conocer a Codazzi debido a un complejo de paddle en Esquina.

Ybarra mencionó un cambio de vehículo durante el trayecto: "No sé cómo surgió la conversación, pero Codazzi me pidió que lo acompañe a hablar con su cliente. Le informé a Pellegrini y él estuvo de acuerdo. Fuimos en un auto Passat gris del senador. Solo viajamos el abogado y yo".

"Llegamos a 9 de Julio, yo conduje y él me indicó la casa de su cliente. Paré frente a la casa, él mencionó el nombre durante el viaje, pero no presté mucha atención. Salió con una señora y una joven. Luego nos dirigimos a Desmochado donde nos esperaba Pellegrini para cambiar de vehículo. Usamos el auto del senador porque la camioneta de Codazzi estaba en el lavadero", añadió en su testimonio ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.

Sobre el trayecto, Ybarra comentó que fue normal y que no manejó durante ese tiempo: "Escuché a la señora hablar con su hija, la voz que más se oía era la de la joven, conversaban sobre el accidente".

"Eso fue alrededor de las once y media o doce. Yo estaba cansado, incluso dormité unos minutos. No escuché ningún ofrecimiento en ningún momento", enfatizó. También afirmó no haber oído sobre el supuesto ofrecimiento de dinero de Codazzi a Laudelina y Macarena: "Lo que sí escuché fue a la joven decirle a su madre ‘no te olvides de mencionar que la camioneta cuando frenó encendió la luz trasera’. Eso lo recuerdo claramente".

Respecto a la actitud de las mujeres durante el viaje, Ybarra señaló: "Parecían estar bien. Lo que percibí es que se sentían protegidas por su abogado".

"De Corrientes a Esquina manejó Pellegrini y desde ahí conduje hasta 9 de Julio, donde esperé a Codazzi fuera de la casa de Laudelina. Luego manejé hasta el cruce de Desmochado, la estación de servicio, y ahí tomó el volante el abogado", agregó.

Finalmente, Ybarra manifestó conocer a Codazzi desde hace tiempo por el complejo de paddle en Esquina, aunque aclaró que no son amigos. Sobre Pellegrini, dijo: "Somos amigos desde hace muchos años y he viajado con él a Esquina en varias ocasiones". Resaltó que "no le dieron ni le ofrecieron nada después del viaje, porque nadie le pidió que hiciera el traslado, se dio de manera natural".