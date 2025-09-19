La China Suárez mostró con orgullo lo rápido que se adaptaron sus tres hijos a la vida en Turquía y los felicitó por comenzar el colegio allí.

A través de sus historias de Instagram, la actriz publicó fotos de Rufina, Magnolia y Amancio con su nuevo uniforme escolar, y escribió: "Estoy orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos".

"Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices", agregó.

Días atrás, La China Suárez también dejó ver que Rufina, su hija de 12 años junto a Nicolás Cabré, se acomodó con facilidad a la estadía en Estambul y así quedó demostrado a través de un video donde se la ve hablando en turco.

"Aprendiendo turco", escribió La China Suárez en sus historias de Instagram junto a una foto de Rufina con sus cuadernos. Además, la adolescente sorprendió al decir los números ordinales en un idioma diferente al que está acostumbrada.

Luego grabó a Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, y dejó en claro que ellos también estuvieron practicando turco.

Benjamín Vicuña también habló sobre sus sentimientos por estar lejos de sus niños, y en diálogo con la prensa manifestó: "Es difícil adaptarse y acomodarse a esta nueva vida. Pero bueno, nada, haciendo lo posible por entender y acoplarme a la nueva forma y el bienestar de mis hijos. Yo trato de desdramatizar, trato de entender que lo importante pasa por otro lado. De adaptarme a estas cosas y tratar de encontrarle un orden pronto, por el bien de los chicos y de todos los que estamos acá".

"Me vine a vivir a Argentina por mis hijos, eso no es ninguna novedad. Eso es un hecho, es real", continuó. Y cerró: "Este nuevo orden de cosas me hace pensar mucho, me hace planificarme, pero es todo demasiado".