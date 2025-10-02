Oriana Sabatini confirmó el sexo del bebé que está esperando con Paulo Dybala. “Estoy muy contenta pero me siento fatal. Vomito todos los días. Estoy de cuatro meses”, comenzó diciendo en diálogo con LAM (América).

Consultada sobre le gustaría que fuera un varón o una mujer, dijo: “Cualquiera está bien, igual ya sabemos que es nena”.

Asimismo, adelantó que ya tienen algunos nombres en mente, pero no los reveló. “Hermione me parecía como un poco mucho. Me gustan nombres no muy raros. Me gustaría un nombre que sea lo más original posible, pero que no sea rarísimo. Que tenga su originalidad, pero que no suene a algo tan desconocido”, explicó.

👶 ORIANA SABATINI ANUNCIA QUE VA A TENER UNA NENA



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/HdTiC1kqxy — América TV (@AmericaTV) October 1, 2025

Consultada por cómo está transitando el embarazo, la artista dijo: “Tengo mucho mareo y mucha náusea. Tengo antojos. Lo que siento que pasa con los bebés es que van al historial de todo lo que comiste en tu vida y dice ‘quiero esto’”.

“Paulo me está recontra consintiendo. Me cambia, me pone el pijama, me arropa. Lo amo”, destacó sobre su marido.

Cuando le preguntaron por la intimidad con su pareja actualmente, Oriana explicó: “El sexo embarazada es difícil. No tengo ganas, me siento fatal, tengo náuseas todo el día”.

Respecto a quién será el padrino de la nena, aclaró que no se trata de ningún jugador de la Selección argentina ni está relacionado con el mundo del fútbol.

Puede interesarte

“Toda la vida tuve mala relación con la comida. Recién ahora empecé un tratamiento como más profesional y quería estar superordenada. Pero esto (el embarazo) es un descontrol total, y para una persona que toda la vida ha tenido trastornos alimenticios, es muy difícil. Los primeros tres meses me costaron mucho. No me molestan tanto los cambios por el cuerpo, si no por la sensación de no volver a tener la estabilidad que había encontrado”, respondió al ser consultada por la relación con su cuerpo y el embarazo.