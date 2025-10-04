Oriana Sabatini compartió la primera foto embarazada. A través de su perfil en Instagram (@orianasabatini), la artista subió una imagen en la que ya se nota algo de la barriguita de la hija que espera junto con Paulo Dybala.

Sabatini y Dybala comparten, cada tanto, novedades sobre el embarazo. A través de fotos y videos describen una relación cercana, marcada por una ilusión: la primera nena de la pareja.

La actriz atraviesa el cuarto mes de embarazo, los cambios físicos se comienzan a notar y ella se anima a compartir algunos aspectos sobre el proceso. En una reciente historia, subió una foto frente al espejo con un look cómodo y relajado: un top deportivo y jogging.