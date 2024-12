Oriana Sabatini y Paulo Dybala dieron a conocer los votos que leyeron el día del casamiento y revolucionaron toda la red por la emoción y amor que transmitieron mediante los mismos.

Pese a que la boda se llevó a cabo hace 5 meses atrás, la pareja todavía tiene momentos para compartir con sus seguidores así como fue la previa a decir que "sí", de la cual tanto se habló por la profundidad de sus palabras.

Antes de comenzar con la lectura de la carta, la hija de Catherine Fulop bromeó con el tiempo que había pasado deseando eso: "Tardó un poco están con un poquito de polvo". Y, entonces, expresó: "Mirá ahí estoy con mi mamá a mis cuatro años en el altillo de nuestra casa en San Isidro, poniéndome el tutú blanco mientras ella saca su cámara para inmortalizar el momento. Mamá se agacha y me pasa un velo, el que usó ella, me lo pone y yo la miro, como si a esa edad ya pudiera ver el amor que destella este acto, como si pudiera adivinar que esta coronación será un momento trascendental para la Oriana del futuro".

Por su parte, el futbolista generó lágrimas en casi todos los presentes al contar lo que le había dedicado a su mujer: "Estoy sentado arriba del avión, terminando de escribir esta carta mientras me tomo un café a dos horas de llegar. Me emociona pensar que voy a poder leerte esto, me emociona casi tanto como escribirlo. Quisiera escribir hojas y hojas porque realmente es mucho lo que tengo por decir. Pero a ese deseo le gana una imagen, la tuya, vos enfrente mío escuchándome decir que llegó el momento, que hoy después de tanto tiempo llegamos a este lugar. Amar es empezar a soñar con alguien y yo empecé a soñar el día que entendí que era con vos. No conocimos muy de a poco, a veces paseo por el recuerdo y nos veo en nuestros primeros encuentros".

Fragmento votos casamiento Oriana y Paulo pic.twitter.com/HBPQwVvPIr — Oriana Update📌 (@OrianaUpdate) December 20, 2024

El enojo de Oriana Sabatini por la ausencia de Gabriela Sabatini en su boda

Oriana Sabatini está de paso por una semana en Argentina ya que conducirá Olga, y en este marco fue entrevistada por LAM (América TV) querían saber el por qué de la ausencia de su tía, Grabriela Sabatini, a su boda con Paulo Dybala.

Según Ángel de Brito en su stream en #ÁngelResponde (Bondi Live), había revelado que nunca le llegó la invitación formal a la tenista, y fue algo que Oriana desmintió en esta entrevista.

Asimismo, antes de la boda, Catherine Fulop también había dialogado con el programa del conductor, y afirmó que con su cuñada cuenta con una buena relación y que siempre tendrá las puertas abiertas de su casa. Todo esto, provocó que se destapara la olla en cuanto a sus problemas familiares y viejos conflictos entre la mamá de Oriana y su tía.

En fin, la esposa de Paulo Dybala soltó: “Algo que me gustaría aclarar es que escuché a Ángel decir que no le había mandado invitación a mi tía. Él siempre da buena información, pero se equivocó, y de hecho estuve muy cerquita de mandar las capturas de pantalla para mostrarle porque no tengo ningún problema con mi tía”.

Puede interesarte

“Sí le mandé la invitación, y no es que no me enteré porque lo vi en la lista ni nada de todo lo que se dijo”, remarcó. Y agregó: “Obviamente estoy triste. Es triste que la poca familia que tengo acá en Argentina no haya estado presente en uno de los momentos más importantes de mi vida, que haya decidido eso”.

Por su parte, se tomó el tiempo para reflexionar, y continuó su descargo: “Cada uno con lo suyo, a mí no me faltó nadie en el casamiento igual. Si no querés estar, yo no voy a obligar a nadie a ser parte de mi vida si no lo quiere. Los que quisieron estar estuvieron y los que no, no”.

“Yo respeto mucho lo que cada persona decida hacer con su vida, y cuando alguien me demuestra tan claramente que no quiere ser parte de la mía, yo no voy a obligar a nadie a hacerlo. Cuando tenga ganas de hablar voy a estar acá siempre", reveló.

Por último, Oriana Sabatini cerró su entrevista sobre la ausencia de Gabriela Sabatini a su boda con Paulo Dybala: “Me encantaría que me lo expliquen, si no hay ganas no pasa nada, pero no lo sé”.