Desde hace más de una década, la actriz Oriana Sabatini lidia con trastornos alimenticios (TA), pero hace algunos años decidió hacerlos públicos para concientizar sobre esta problemática. En diálogo con Migue Granados, confesó que aún le cuesta sentarse frente a un plato en cada comida.

“Toda mi vida tuve una mala relación con la comida”, cuenta la actriz que empezó con anorexia a los 15 años. Después, aún durante su adolescencia, tuvo trastorno de atracón. En paralelo, filmaba uno de los éxitos de Cris Morena que la lanzaron al estrellato.

Pero la mala relación con la comida se extrapoló a todos los aspectos de su vida, llegando a involucrar incluso su trabajo. “Cuando estaba haciendo ‘Aliados’ interpretaba a una chica con trastornos alimenticios. Estaba de atracón en atracón. Había episodios donde Azul, mi personaje, tenía atracones. Y yo, Oriana, en la vida real, aprovechaba el atracón de mi personaje para tener un atracón yo”, contó en “Olga”.

Para ella, el atracón era “literalmente comer hasta vomitar”. Pero, consciente de que estaba frente a una problemática, intentaba luchar contra ello. “Te atraconás, decís ‘listo, no lo hago más’. Tirás todo a la basura. Cinco horas después, vas a la basura de vuelta, agarrás todo lo que tiraste y volvés a tener un atracón”, relató.

Su dificultad con las comidas no quedó en su adolescencia, sino que hoy, con 27 años, el momento de la comida sigue sin ser un momento placentero. “Mi trastorno alimenticio está muy relacionado con mi trabajo, por eso me costó amigarme y volver a querer mi trabajo, porque estaba directamente relacionado con que me tengo que cag… de hambre”, dijo en vivo en el streaming.