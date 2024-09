El ex futbolista y actual vocal de San Lorenzo, Néstor Ortigoza, se complicó aún más en la causa por violencia de género luego de que se filtraran unos videos en los que ataca a su ex pareja, Lucía Cassiau. Ante esta situación, el club le exigió su renuncia.

En el primero de los videos se puede observar cómo el ex mediocampista le tira el celular a Cassiau de un manotazo, mientras que en la otra grabación ella le dice “cállate que está el nene” y luego él le tira un pelotazo.

“Ortigoza”



Por los videos donde se lo ve golpeando a su esposa frente a su pequeño hijo. pic.twitter.com/n3l4WGZWLd — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 19, 2024

Ortigoza, vocal y ex manager de San Lorenzo, y Cassiau se denunciaron mutuamente en una causa que investiga la fiscal Lorena González, de la UFI N°3 de Género descentralizada de Ezeiza.

En San Lorenzo emitieron un comunicado en el que informan que le exigieron la renuncia “ya que su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución”.

Puede interesarte

El comunicado completo de San Lorenzo:

A raíz de los hechos de público conocimiento que lo vinculan con situaciones de violencia de género, el bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva de San Lorenzo decide exigirle al vocal titular Néstor Ortigoza que presente su renuncia al cargo, ya que su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución.

El club ha tenido en cuenta los derechos y obligaciones incorporados en nuestra Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como la Convención Belem Do Para, y especialmente en el art. 7 inc. E) de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (N° 26.485), el cual incentiva a la cooperación y participación de las entidades privadas y los actores públicos no estatales en la lucha para erradicar la violencia de género, el propio protocolo que ampara a nuestra institución en este sentido y con la asistencia de la Subcomisión de Género y Diversidad.