Tal y como se esperaba, la próxima edición de los Premios Oscar tendrá acento español gracias a J.A. Bayona. Sí, el director de La Sociedad de la Nieve, ya que dicha película fue nominada a dos premios. Entre ellos, Mejor Largometraje Internacional. La película de la Tragedia de los Andes arrasó por completo en Netflix y tiene grandes chances de quedarse con algún galardón.

La sociedad de la nieve ha conseguido dos nominaciones para los próximos Oscar, que tendrán lugar el próximo 10 de marzo en el Dolby Theatre de Los Angeles. Maquillaje y peluquería y Mejor película internacional son las dos categorías en las que ha logrado meterse la película española.

Fueron Jack Quaid (The Boys) y Zazie Beetz (Atlanta) los actores encargados de anunciar las nominaciones para los Oscar de 2024, en donde también estará Pablo Berger con Robot Dreams, que ha logrado hacerse un hueco en la categoría de Mejor película de animación. Esa nominación, sumada a las dos de La sociedad de la nieve, han hecho que España sume un total de 3 nominaciones para esta edición, una cifra nada desdeñable y que demuestra el buen hacer de su industria de los últimos años. De hecho, los precedentes de algo así se cuentan con las manos y no han tenido lugar hace tanto.

Bayona iguala a Almodóvar

Si bien La sociedad de la nieve podría haber roto un récord de haber conseguido alguna nominación más, lo cierto es que Bayona y su equipo han igualado la mejor marca hasta la fecha, que la ostentaba nada menos que Pedro Almodóvar. El manchego puede decir eso sí que ha conseguido dos nominaciones en dos ocasiones diferentes. La primera, por Hable con ella, en la que obtuvo nominaciones a Mejor guion original y Mejor dirección, mientras que en 2019 fue Madres paralelas la que obtuvo dos nominaciones, a Mejor Banda Sonora gracias a Alberto Iglesias, y a Mejor actriz gracias a Penélope Cruz.

Queda la espina de no haber logrado alguna nominación más, especialmente en la categoría de Efectos Visuales tras el buen hacer del equipo liderado por Laura Pedro y Félix Bergés, aunque se han encontrado con la feroz competencia de películas como The Creator, Godzilla Minus One, Guardianes de la galaxia Vol. 3 Misión: Imposible - Sentencia mortal o Napoleón. También podría haber optado a Mejor diseño de sonido, pero sin embargo se le han impuesto otros títulos como The Creator, Maestro, Misión: Imposible - Sentencia mortal, Oppenheimer o La zona de interés.