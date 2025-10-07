Lionel Scaloni recibió una pésima noticia este martes con la confirmación oficial que finalmente Nicolás Otamendi fue suspendido por su expulsión ante Ecuador en Guayaquil y deberá cumplir una fecha de suspensión en el debut de la Selección Argentina en el Mundial de 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó a través de un comunicado que Otamendi recibirá el castigo mínimo, más allá de haber visto la roja directa en Guayaquil, casualmente es la primera en 128 partidos con el combinado nacional.

Todo se dio a los 30 del primer tiempo, cuando Enner Valencia aprovechó un pelotazo largo, se sacó de encima Leonardo Balerdi y salió disparado de cara al gol, pero antes de pisar la medialuna del área fue embestido por Ota. El árbitro Wilmar Roldán no dudó y le sacó la roja.

Por el contratio, el zaguero podrá estar presente en marzo para disputar la Finalissima 2026 frente a España, duelo por el título que enfrentará al campeón de América con el de Europa, que todavía no tiene fecha estimada de inicio.