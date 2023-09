Lorena Liggi, una artista reconocida en el mundo del espectáculo, contó que denunciará a Aníbal Lotocki. Esto, luego de contar que el polémico médico le inyectó un producto sin su consentimiento.

Leggi formó parte de incontables obras teatrales durante el paso de los años, como “Escandalosas” con Moria Casán y Carmen Barbieri. También, es importante recalcar que mantuvo una relación de amistad de más de diez años con Lotocki.

En una reciente entrevista con TN Show, la vedette contó detalles del momento en que acudió a Aníbal para operarse en el año 2012: “...Quería estar bien de cuerpo, pero siempre estuve conforme porque tenía una genética que me ayudó mucho. Ese año sentía que no estaba bien de cintura. Le consulté a Aníbal, porque él tenía una clínica de estética”.

Posteriormente, comentó lo que le dijo el cirujano: “Me dijo: ‘Vení a la clínica que yo te hago una pequeña lipoescultura y en un mes estás bárbara’. Yo le respondí que me daba un poco de miedo, soy muy temerosa. ‘¡No pasa nada! Venite que no hay problema’”.

Luego de realizarse una intervención con él, Leggi comentó que se enteró que le puso un producto extraño y reveló cómo se encuentra actualmente: “Me encuentro dolores por todos lados, estoy con miedo. Este producto en algunos casos es mortal, ¿cómo va a ponerlo sin decírtelo?”. Además, remarcó que, a día de hoy, intenta saber qué es lo que tiene dentro.

Posteriormente, detalló cómo descubrió que tenía otro compuesto en el cuerpo: “Cuando empezaron a salir las denuncias públicas a mí me llamaban de algunos programas de TV. Y en 2015 fui a Este es el show (eltrece), el programa de José María Listorti y Denise Dumas.

Después, continuó: “Mientras contaba que no había tenido ningún problema con la operación, Lotocki manda un mensaje defendiéndose y diciendo que el producto que él ponía no estaba mal, que estaba aprobado. ‘Sino mírenla a Lorena que tiene el producto, y está bien ahí sentada’, dijo. Así me enteré que me lo había puesto.

Finalmente, reveló que a través de una tomografía, determinó que al costado de la cadera, en la parte baja de la cintura, encontró el producto. Sobre si pensó en denuncia, aclaró: “Si, lo pensé, para que se haga justicia por Silvina, por Mariano y por todos los que están sufriendo”.