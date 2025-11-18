La llamada “ruta de la muerte” (la ruta nacional 9/34) volvió a ser escenario de un episodio trágico este viernes, cuando un hombre de 36 años perdió la vida mientras cambiaba el neumático de un colectivo detenido sobre la banquina. El comisario Cristian Aguilera confirmó a Cadena 3 que la víctima, un hombre mayor de edad, sufrió lesiones fatales por razones que aún se investigan.

El hecho ocurrió en el primer kilómetro del tramo donde se registran con frecuencia choques y vuelcos. Allí, el colectivo se encontraba detenido por una falla mecánica, y el hombre realizaba la reparación cuando se produjo el incidente que le provocó la muerte. Su cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia correspondiente.

Mientras las autoridades trabajaban en la zona, un segundo episodio complicó aún más la situación: la ambulancia que había sido enviada para asistir en el primer hecho colisionó contra una camioneta. Según informó Aguilera, pese al fuerte impacto, todos los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos.

Puede interesarte

Las causas de ambos hechos están siendo investigadas y la Policía trabaja para determinar cómo ocurrieron. Las autoridades locales reiteraron la necesidad de extremar las medidas de precaución en este corredor vial, conocido por su alta peligrosidad.