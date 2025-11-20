Wanda Nara se encuentra nuevamente en medio de un escándalo, pero esta vez no por su vida amorosa ni su rol en la televisión: el foco está puesto en una batalla legal con quien fuera su asistente personal, Lucía “Luli” Oliver. El conflicto incluye acusaciones laborales, demandas millonarias, chats filtrados… y hasta señalamientos de robo insólitos.

Según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, en las denuncias presentadas por Luli Oliver, quien trabajó para Wanda desde marzo de 2023, su relación laboral no fue formal: la joven asegura que estuvo “en negro” durante buena parte de su empleo, a pesar de que cumplía tareas clave para la familia Nara-Icardi.

En los reclamos figura que coordinaba múltiples aspectos del hogar: desde la organización familiar, escolar y extracurricular de los hijos de Wanda, hasta la coordinación con el personal de limpieza y cocina.

La ex secretaria exige una indemnización por despido y por otros conceptos laborales que, según su demanda, no fueron saldados. Reclama montos que rondan los 28 millones de pesos, incluyendo daños y perjuicios, aguinaldos y vacaciones no pagas.

(Foto: Gentilezas)

Luli también afirma que, cuando finalmente la “blanquearon” (es decir, la registraron), su salario bajó significativamente. Ante los reclamos, Wanda negó las acusaciones. Según su versión, todos sus empleados “están registrados”.

Además, Nara no se queda callada. Acusó a Luli de buscar fama y sostiene que la denunciada: “Me robó y tengo todo para demostrarlo”. En un cruce mediático, aseguró que ya presentó una “denuncia por extorsión” y que tiene evidencia, incluso con el gerente de un banco: “Se me duplicó las tarjetas para hacer gastos personales”. qk7A6g

Wanda también abrió la puerta a acusaciones más sorprendentes: aseguró que Luli “se llevaba fruta en la cartera, frutos secos, barritas de cereales e incluso “mis huevos de codorniz que son mis favoritos”.

En varios programas de televisión se difundieron fragmentos de chats entre ambas: esos mensajes habrían puesto en evidencia negociaciones sobre su sueldo y un descontento creciente por parte de Luli. Al mismo tiempo, la ex secretaria de Wanda sugirió que si habla, puede revelar “intimidades” y secretos comprometedores