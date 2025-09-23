El delantero francés Ousmane Dembélé, figura del Paris Saint-Germain y de la selección de Francia, se consagró este lunes como nuevo ganador del Balón de Oro 2025, sucediendo al español Rodri. La distinción le fue entregada por Ronaldinho en una emotiva gala celebrada en el Théâtre du Châtelet de París.

Un año soñado con el PSG

El “Mosquito” fue clave en la temporada histórica del club parisino, que logró por primera vez la Champions League y se quedó también con la Ligue 1. Sus números lo dicen todo: 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos oficiales, con actuaciones decisivas en los tramos finales, incluida la goleada 5-0 al Inter en la final europea.

“Es impresionante lo que estoy viviendo. Ganar la Champions y la Liga con PSG fue excepcional. Agradezco al presidente, al equipo, a mi familia y a mi padre, que fue muy importante en mi carrera. Ganar el Balón de Oro siempre fue un objetivo porque lo logran las leyendas”, expresó visiblemente emocionado.

Dembélé y Messi fueron compañeros durante su tiempo en el Barcelona. (Foto: Gentilezas)

El recuerdo de Messi y sus años en el Barça

En su discurso, Dembélé también tuvo palabras especiales para Lionel Messi, con quien compartió vestuario en el Barcelona entre 2017 y 2021. “Cumplí un sueño cuando pude jugar en el Barça. Aprendí mucho de grandes jugadores como Andrés Iniesta y Lionel Messi. Ese tiempo fue excepcional”, afirmó.

Uno de los momentos más recordados de esa etapa fue el 14 de marzo de 2018, cuando Dembélé marcó su primer gol oficial con la camiseta blaugrana tras una asistencia de Messi en la victoria 3-0 frente al Chelsea por Champions League. Aquella noche, además, el rosarino alcanzó los 100 tantos en el torneo.

Agradecimientos y consagración

El francés no olvidó mencionar a su entrenador Luis Enrique, a quien definió como “un padre”, y cerró la ceremonia invitando a su madre al escenario. “Trabajé para el equipo, para ayudar a ganar la Champions. Ser recompensado con este trofeo es realmente excepcional”, resumió.

Con apenas 28 años, Dembélé entra ahora en el círculo dorado de los grandes nombres del fútbol mundial y enciende la ilusión de Francia y del PSG para lo que viene.