Una pasajera a bordo de un vuelo comercial sobre el aeropuerto La Guardia en Nueva York capturó imágenes de lo que parecía ser un objeto volador no identificado (OVNI) desde la ventana de la aeronave, elevando las especulaciones sobre platillos voladores a nuevas alturas.

Michelle Reyes, la pasajera en cuestión, informó a la prensa local que tras presenciar el objeto, se puso en contacto con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para informarles sobre lo que había visto. Según Reyes, la presencia del objeto podría haber representado un riesgo para la seguridad del avión, así como para la de los pasajeros y la tripulación.

Las imágenes capturadas muestran un objeto oscuro, descrito como un "cilindro volador", que se encontraba a unos 2.500 pies de altura y "relativamente cerca" del avión en el que viajaba Reyes.

Thomas Wertman, director estatal de Mutual UFO Network, examinó las imágenes y señaló que la altitud, la forma y la ubicación del objeto descartaban la posibilidad de que fuera un helicóptero de noticias, un dron o un avión militar.

Puede interesarte

Wertman destacó que este tipo de objetos podrían representar un gran riesgo si se determina que se trata de un dron, especialmente debido a su proximidad a rutas de vuelo comerciales importantes. Sin embargo, señaló que la falta de metadatos en las imágenes dificulta la identificación precisa del objeto y la investigación adicional es necesaria.

El incidente ha generado renovado interés en los informes de fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), con análisis que sugieren que factores ambientales locales podrían influir en la cantidad de avistamientos reportados. Aunque la FAA no ha recibido informes de pilotos sobre este incidente en particular, la comunidad continúa especulando sobre la posibilidad de vida extraterrestre y tecnología alienígena, especialmente en áreas como la legendaria Área 51 en Nevada, conocida por sus pruebas de tecnología avanzada desde la década de 1980.