A sus 76 años y enfrentando graves problemas de salud, Ozzy Osbourne se resiste a abandonar la música. El legendario vocalista anunció la última reunión de Black Sabbath con su formación original para un concierto especial el 5 de julio en Birmingham, su ciudad natal.

Este evento, titulado Back to the Beginning, marcará su despedida definitiva de los escenarios y contará con la participación de grandes figuras del metal como Metallica, Slayer, Pantera y Alice in Chains, con Tom Morello como director musical.

El avance del Parkinson ha afectado seriamente la movilidad de Osbourne, al punto de que ya no puede caminar. Sin embargo, su entusiasmo por este último show sigue intacto. "Puede que me lamente por no poder caminar, pero estoy vivo", expresó en su programa de radio Ozzy’s Boneyard.

Sharon Osbourne, su esposa, confirmó que este será su último show y que el cantante se encuentra emocionado por la oportunidad de despedirse de sus fans. “El Parkinson ha comprometido sus piernas, pero su voz sigue intacta”, declaró en una entrevista con The Sun.

En los últimos años, Ozzy ha lidiado con múltiples problemas de salud y varias cirugías, lo que le impidió regresar a los escenarios en 2023. Ahora, con este concierto, busca cerrar su carrera con un show inolvidable.

Las ganancias de Back to the Beginning serán destinadas a la fundación Cure Parkinson’s, el Birmingham Children’s Hospital y el Acorns Children’s Hospice. La despedida será en Villa Park, el estadio del Aston Villa, el club favorito de Osbourne, cerrando así su trayectoria con un emotivo homenaje en la ciudad donde todo comenzó.