Una mujer trans de 45 años se negó a realizar un control de alcoholemia en los bosques de Palermo, luego atropelló a una policía que estaba en el operativo mientras escapaba y terminó chocando su camioneta con un patrullero.

Todo comenzó cerca de las 5 de la mañana del martes, cuando policías de la motorizada vieron que una Jeep Renegade blanca circulaba de manera zigzagueante. Al intentar identificar a la conductora, la mujer se puso agresiva.

“¿Por qué me pega? Dejame", le gritaba la conductora a las agentes. Después, intentó escapar del lugar, se subió a la camioneta y arrancó, pasando por encima de una oficial que estaba en el operativo.

Puede interesarte

A pesar de los gritos de los policías que le pedían que parara, continuó su fuga por la calle Andrés Bello. A unos 800 metros, en la esquina con Ombúes y chocó contra la parte trasera de un móvil policial, lo que permitió finalmente su detención.

En los Bosques de Palermo un travesti se resistió en un control de tránsito y pasó por arriba a una mujer policia que terminó internada.



En un país normal lo dejaban hecho un colador al transformer. pic.twitter.com/8PP3C1s3r7 — Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) March 11, 2026

Durante el forcejeo para reducirla, un oficial de 33 años también resultó herido. Ambos efectivos tuvieron politraumatismos y fueron asistidos por una ambulancia del SAME, que los trasladó al Hospital Rivadavia. Según el parte médico, los dos están fuera de peligro.

Puede interesarte

La causa quedó en manos de la UFLA Nocturna, a cargo de la fiscal Tamara Cristini, quien dispuso la detención de la conductora. Además, se notificó a la aseguradora de riesgos de trabajo para la cobertura de los policías heridos.

El hecho fue caratulado como lesiones, resistencia a la autoridad y desobediencia.