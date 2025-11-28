Siniestro Vial
Palermo: le sacaron la licencia por chocar borracho y con una pierna enyesada
Un hombre de 47 años protagonizó un accidente al chocar contra tres autos estacionados en el barrio porteño de Palermo. Dio positivo en el test de alcoholemia y, además, circulaba con una pierna enyesada. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso la inhabilitación de su registro de conducir.
Según se pudo saber, el caso se conoció este viernes por la mañana cuando la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó el positivo de alcoholemia del conductor de 47 años e inició el proceso administrativo para que sea suspendido por la jurisdicción que le emitió la licencia.
La ANSV actuó de oficio y solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir del hombre debido a que chocó contra tres vehículos en el barrio porteño de Palermo, alcoholizado y con una de sus piernas enyesadas.
Ahora, el hombre deberá ser notificado de la sanción y, para quedar habilitado nuevamente, tendrá que realizar y aprobar los exámenes psicofísicos correspondientes que validen su aptitud para manejar