Un hombre manejaba alcoholizado y con una de sus piernas enyesadas por el barrio porteño de Palermo, chocó y le inhabilitaron su licencia de conducir.

Según se pudo saber, el caso se conoció este viernes por la mañana cuando la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó el positivo de alcoholemia del conductor de 47 años e inició el proceso administrativo para que sea suspendido por la jurisdicción que le emitió la licencia.

El hombre chocó tres autos en Palermo.Foto: Agencia NA (Captura)

La ANSV actuó de oficio y solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir del hombre debido a que chocó contra tres vehículos en el barrio porteño de Palermo, alcoholizado y con una de sus piernas enyesadas.

Ahora, el hombre deberá ser notificado de la sanción y, para quedar habilitado nuevamente, tendrá que realizar y aprobar los exámenes psicofísicos correspondientes que validen su aptitud para manejar