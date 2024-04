Una nueva despedida tuvo Gran Hermano 2023. Esta vez fue Paloma quien cayó bajo el voto del público, que a diferencia de otras placas votó de forma positiva. Es decir, la gente eligió al jugador que quería que continúe en la casa. La joven cantante obtuvo el porcentaje más bajo y le tocó marcharse en la gala del domingo.

“Voy a abrir el nombre del sobre negro, el que dice el nombre de quien abandona el programa”, comenzó diciendo Santiago del Moro en una instancia en donde habían quedado con Mauro y Florencia. Finalmente, pronunció el nombre de Paloma que, lejos de sus momentos de tristeza y de llanto pareció aliviada por su salida.

Uno de los momentos más tiernos fue cuando el Chino acercó a Arturito, el perro que se acaba de sumar a la casa, para que antes de que cruce la puerta de la casa, la joven pueda despedirse del galgo. “Cuiden mucho a Arturo”, les pidió al resto de sus compañeros, quien contó que era fanática de los animales, amaba los perros y antes de su ingreso a la competencia había sufrido la muerte de su mascota de toda la vida.

Pero así como Paloma quedó en lo más bajo de la lista del voto de la gente, otros corrieron con mejor suerte. En los últimos minutos, el conductor reveló cómo habían quedado los porcentajes finales de todos los jugadores.

Con 0.3% de los votos de la gente, Paloma fue la última eliminada de Gran Hermano 2023 después de que la gente votó por quién quería siga en el juego. En el otro extremo, y en medio de la preocupación sobre sus salud, Furia fue la más elegida y encabezó la lista con 30.5%. Un porcentaje que sigue mostrando su fuerza en el teléfono.

La recién llegada Coty, hoy la enemiga de Juliana en la competencia, quedó otra vez segunda como en la placa anterior con 25.4%, poniéndola como su principal rival en la competencia. Mientras que Martín, con 15.4% se quedó con el tercer lugar, dejando ya más lejos a Virginia (7.6%), Emmanuel (6.9%) y Nicolás (5.8%).

Zoe (2.9%) y Manzana (2.5%) fueron los que menos votos obtuvieron de los concursantes originales que entraron en el debut del programa, mientras que los últimos en ingresar no pueden crecer en popularidad. Florencia (1.5%), Mauro (0.7%) y Darío (0.5%) arañaron el fondo de los porcentajes más bajos del público.

Quién es Paloma, la última participante eliminada de Gran Hermano 2023

Paloma Méndez, proveniente de la ciudad bonaerense de Martínez, fue la segunda en ingresar a la casa a principios de marzo cuando sorprendieron a los jugadores con nuevos concursantes.

“Soy bastante personaje, a veces la gente me pregunta si soy o me hago. El estudio no es lo mío, pero hice varias carreras”, contó la joven, quién también aseguró que realizó algunas clases de fotografía y que comenzó la carrera de acompañamiento terapéutico, pero que no terminó debido a que perdió el interés. “No me gusta pelear, pero tengo mucho carácter. Me encanta lavar los platos, limpiar”, se definió en aquel momento.